Кто возглавил академию Генеральной прокуратуры Узбекистана

Он закончил Ташкентский государственный юридический институт, а также Высшие учебные курсы Генеральной прокуратуры.

ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Академию Генеральной прокуратуры Узбекистана возглавил экс-заместитель начальника управления ведомства Евгений Коленко, сообщает пресс-служба учреждения.

"Е.Коленко родился в 1977 году, образование высшее, юрист. В 1999 году окончил Ташкентский государственный юридический институт, в 2013 году Высшие учебные курсы Генеральной прокуратуры. Трудовую деятельность в органах прокуратуры начал в 1999 году в Чиланзарской районной прокуратуре, занимал различные должности в органах прокуратуры города Ташкента", — уточняется на сайте.

В апреле-мае в Узбекистане прошел ряд отставок и назначений. Хокимом Ташкента назначили Джанхогира Артыкходжаева, заместителем главы Узнацбанка стал Аброр Мухамедханов, пост заместителям министра и инноваций республики занял проработавший 20 лет за рубежом Атабек Назиров.