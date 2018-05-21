Делегация Amnesty International посетит Узбекистан впервые с 2004 года

В делегацию Узбекистана войдет директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс и ее заместитель Денис Кривошеев.

ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Делегация международной правозащитной организации Amnesty International 22-25 мая впервые с 2004 года посетит Узбекистан и встретится с рядом официальных лиц.

Как сообщили в организации, министерства иностранных дел и юстиции республики подтвердили готовность принять делегацию, в которую войдут директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс и ее заместитель Денис Кривошеев.

"Мы приветствуем готовность властей Узбекистана к диалогу с международным правозащитным сообществом и будем рады лично обсудить с ними все те связанные с правами человека вопросы, которые по-прежнему вызывают у нас озабоченность", — заявила Мари Стразерс.

Она добавила, что предстоит многое сделать для исправления ситуации с правами человека в Узбекистане.

"Мы подготовили для узбекских властей список рекомендаций и рассчитываем, что официальные лица в Ташкенте изучат его со всей серьезностью. Речь, в частности, пойдет о прекращении уголовных дел и реабилитации всех преследуемых по политическим мотивам, а также беспристрастном и эффективном расследовании преступлений против прав человека, совершённых в прошлом", — добавила она.

В последний раз официальные представители Amnesty International посещали Узбекистан в 2004 году, когда в Ташкенте состоялась международная конференция, организованная совместно с узбекской правозащитной организацией "Матери против смертной казни и пыток".

Впервые о готовности принять иностранные правозащитные организации министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов заговорил в июле 2017 года. Уже в сентябре того же года в Ташкент прибыла делегация Human Rights Watch.