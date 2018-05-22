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Молодые люди держат пакеты с едой из McDonald’s

Не пловом единым: в Узбекистане откроют McDonald's и Burger King

© Sputnik / Владимир Песня
Общество
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Кабинет министров утвердил постановление "О мерах по организации деятельности свободной туристской зоны "Чарвак", рестораны быстрого питания могут открыть до января 2019 года.

ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. До января 2019 года в Узбекистане могут открыть рестораны быстрого питания Strabucks, Burger King и McDonald's, сообщает портал "Народное слово".

Кабинет министров утвердил постановление "О мерах по организации деятельности свободной туристской зоны "Чарвак", зону свободной торговли открывают с целью развития туризма.

Вывеска кафе KFC
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Курочку не желаете: в Узбекистане появятся рестораны KFC
Особенное внимание власти направляют на Чарвакское водохранилище. Существующая там инфраструктура не соответствует международным требованиям и запросам иностранных туристов.

Отвечают за открытие рынка для иностранных брендов несколько организаций — Госкомтуризма, Торгово-промышленная палата и хокимият Ташкентской области.

В январе 2018 года сообщалось о скором появлении в Узбекистане ресторанов быстрого питания KFC, в Ташкенте провели набор сотрудников.

О решении открыть рынок республики для ряда зарубежных сетей экс-министр внешней торговли Элёр Ганиев заявил в сентябре 2017 года.

McDonald's — крупнейшая и старейшая сеть ресторанов быстрого питания в мире, работает по системе франчайзинга. Первый ресторан открыли в 1940-х годах в Калифорнии.

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Теги:
Burger King, KFC, McDonald’s, Узбекистан, Ресторанный бизнес



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