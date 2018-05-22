Россия обучит военных Узбекистана в связи с угрозой терроризма

В связи с рисками у границ Узбекистана Сергей Шойгу сообщил, что количество военных специалистов, обучающихся в России, будет увеличено в разы.

ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Россия готова обучить большее число военных из Узбекистана, а также направить преподавателей в республику для подготовки военных специалистов в связи с распространением угрозы международного терроризма, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на переговорах с главой военного ведомства Адбусаломом Азизовым.

© Sputnik / Ростислав Нетисов Бронзовый призер: фотодневник узбекских военных на АрМИ-2017 15

По словам Шойгу, в связи с нестабильной обстановкой в Афганистане существует угроза перехода террористов из Сирии в это государство, а через него в страны Центральной Азии.

По словам Шойгу, военное и военно-техническое сотрудничество РФ и Узбекистана носит "абсолютно конкретный и очень важный характер".

"Связано это, конечно, в первую очередь, со всеми теми рисками и угрозами, которые находятся у границ Узбекистана. И здесь нельзя не отметить возрастающую угрозу международного терроризма, который перемещается из Сирии в соседние, сопредельные государства, в том числе в Узбекистан", — подчеркнул он.

Он подчеркнул, что в связи с этим необходимо тщательно готовить военных специалистов, которые в случае необходимости могли бы встать на защиту интересов национальной безопасности, пишет РИА Новости.

"Мы готовы и дальше не только делиться нашим опытом, но и готовить специалистов. Именно поэтому то количество военных специалистов, которые сегодня учатся в наших учебных заведениях в России… предполагаем увеличить не на проценты, а в разы", — сказал Шойгу.

По словам российского министра, военные специалисты Узбекистана приобретают в России хорошие, добротные знания, полученные в результате операций, в том числе в Сирии.

"В этом есть необходимость, в этом есть потребность. Помимо этого готовы рассмотреть и варианты направления преподавателей сюда", — сообщил глава Минобороны РФ.

"Также считаем важной и подготовку отдельного плана, я имею в виду программу, которую, надеюсь, сможем с вами рассмотреть во время Международного военно-технического форума "Армия-2018", который пройдет у нас в августе и в процессе которого мы с вами можем провести заседание межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству", — заключил российский министр.