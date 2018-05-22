В Узбекистане предложили увеличить штраф за нарушение авторских прав

Сумма выплат может составить от пяти до 10 минимальных размеров заработной платы для частных лиц и от 10 до 20 - для должностных.

ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Агентство по интеллектуальной собственности в Узбекистане предложило увеличить штраф за нарушение авторских прав, соответствующий законопроект опубликован на портале нормативно-правовых актов республики.

Специалисты предлагают внести изменения в статью 177 "Незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или фирменного наименования", меры проводятся в рамках укрепления инфраструктуры научно-исследовательских учреждений.

На сегодня суммы штрафов составляют от одного до трех размеров минимальной заработной платы для граждан и от трех до пяти — для должностных лиц.

Если изменения вступят в силу, размер выплат может составить от пяти до 10 МРЗП для частных лиц и от 10 до 20 МРЗП — для должностных.

Законопроект доступен для обсуждения до 6 июня 2018 года.

В 2017-2017 годах в Узбекистане создали информационную систему "Интеллектуальная собственность", предусматривающую электронную подачу заявок на патенты и формирование общедоступной базы данных патентного фонда. Также в республике внедряют интерактивные госуслуги в этой сфере по принципу "одно окно".