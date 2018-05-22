Курбанов: когда обманывает даже диаспора, мигрант уходит в террористы

ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik, Дмитрий Матвеев. Уже почти 20 лет в одном из муниципальных округов в Петербурге работает депутатом узбек Равшанбек Курбанов. Его вотчина находится почти в самом центре города — недалеко от станции метро "Чернышевская" в Центральном районе.

Sputnik Узбекистан встретился с муниципальным депутатом и узнал, как ему удалось избраться в Литейном округе.

Равшанбек Курбанов родился в 1961 году в городе Ургенче Хорезмской области Узбекистана, учился в городе Хива в единственной в городе русской школе имени А. С. Пушкина. "У меня там работала бабушка", — пояснил депутат.

По окончании школы он попытался поступить на юридический факультет, однако это тогда было непросто. "Практически невозможно, потому что у меня не было ни блата, ни каких-то знакомых. Было очень сложно пройти конкурс", — говорит Курбанов.

Уже в 16 лет будущий петербургский депутат пошел работать. Однако вскоре пришло время армейской службы. Как раз в то время началась афганская война (начало 1979 года. — Ред.), и Равшанбек думал, что его отправят в Афганистан.

"Еще будучи дома, я видел первые гробы из Афганистана у наших соседей. У меня был сентябрьский призыв, а эти ребята ушли в армию в мае", — вспоминает Курбанов.

Однако судьба уберегла Равшанбека от Афганистана. Его взяли служить в танковые войска на территории Беларуси. Молодой человек попал в одну из частей в Витебской области.

"Полгода я был в учебке, а потом меня направили уже в войска в город Лепель недалеко от Орша. Там стояла танковая часть, где я отслужил полных два года", — рассказал Курбанов. В армии будущий депутат выучился на механика-водителя, дослужившись до мастера.

В начале 1980-х годов Кировский завод в Ленинграде начал выпускать новые танки Т-80. По словам Курбанова, испытания этих танков проводились как раз в Беларуси.

"И после этого мне говорят: не хочешь ли ты, дорогой, приехать после армии к нам в Ленинград работать испытателем на Кировском заводе?", — вспоминает Равшанбек.

Курбанову предложили зарплату от 600 до 800 рублей, что по тем временам было очень приличными деньгами. Однако депутат уточнил, что его переезд в Ленинград был связан не только с этим.

"Я учился в русской школе. У нас в классе было 25 человек, из них узбеков — семь человек, а все остальные — татары, русские, корейцы, немцы. Учитель-узбек был всего один. Узбекистан принял много людей во время Великой Отечественной войны, во время блокады. Многие остались там. И моя учительница, которая переехала как раз во время блокады, привила мне любовь к Ленинграду", — пояснил Равшанбек.

Депутат вспомнил, что у них в школе был даже посвященный крейсеру "Аврора" музей. Он добавил, что учительница всегда очень подробно рассказывала про революцию, про исторические места Ленинграда, его достопримечательности. После этого у Курбанова возникла какая-то внутренняя симпатия к городу.

Равшанбек уточнил, что к тому моменту в Ленинграде уже училась его сестра Замира. Она была старше на два года и поступила на юридический факультет ЛГУ имени Жданова (сейчас — СПбГУ). Сейчас она работает в Петербурге адвокатом.

В середине 1982 года Курбанов переехал в Ленинград. Здесь он опять попытался поступить на юридический факультет, однако снова безуспешно. Но расстраиваться будущему депутату пришлось недолго. Он поступил на службу в Пятый специальный отряд Министерства финансов СССР, который обеспечивал безопасность таких государственных учреждений, как Госзнак, Монетный двор, банки и так далее.

"Тогда не было охранных структур, и за все отвечал этот отряд", — пояснил Равшанбек.

С 1985 года работал в тресте жилищного хозяйства Выборгского района, прошел путь от сантехника до старшего мастера.

В 1989 году Равшанбеку предложили перейти на работу в жилищный трест Дзержинского района Ленинграда (сейчас этот район города уже упразднили, включив его в состав Центрального района). Его приняли на должность главного инженера.

"В 1990-м году, в самое нехорошее время, я стал начальником этого треста. Представьте себе, еще без высшего образования! Я только-только тогда поступил в инженерно-экономическую академию и учился на втором курсе", — говорит Курбанов.

Именно тогда будущий депутат и начал планомерно получать высшее образование. В итоге он закончил Санкт-Петербургскую инженерно-экономическую академию, Северо-Западную академию государственной службы, Санкт-Петербургский Государственный университет гражданской авиации.

Начиная с 1990 года Равшанбек Курбанов в течение 10 лет работал в жилищной системе. А в 1998 году в России появляются муниципальные власти.

"И в 2000 году я решил выдвинуться на муниципальные выборы. А представьте себе, что такое 2000 год? Идет чеченская война, нехорошие времена. Однако людей не обманешь. Конкурс на место муниципального депутата МО Литейный округ был 17 человек на место, но выбрали меня. Потому что помнили по моей работе в сфере жилищного хозяйства", — рассказал Равшанбек.

И с тех пор уже 18 лет, четыре созыва, Курбанов возглавляет комиссию МО Литейный округ. По его словам, двери его муниципалитета всегда открыты для людей. Он готов всех выслушать.

Курбанов женат, у него две дочери. Депутат активно пытается помогать своим соотечественникам и мигрантам из других стран. В 2010 году он начал выпускать первую в Петербурге официально зарегистрированную независимую узбекскую газету "Петербург Уз". В издании на двух языках освещались юридические вопросы, давались различные советы мигрантам. Кроме этого, в ней можно было найти информацию о различных культурных мероприятиях.

Однако просуществовала газета всего год. Проблема состояла в том, что Курбанов наотрез отказывался публиковать в ней рекламу, поскольку зачастую эту рекламу предлагали организации, которые могли принести вред мигрантам. Среди них были, например, кредитные организации, выдававшие приезжим деньги под кабальные проценты, или не очень чистые на руку работодатели. Равшанбек не хотел публиковать рекламу таких коммерческих структур. Он давал только рекламу официальных государственных учреждений.

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"Деньги на выпуск газеты быстро закончились. Ее финансировал наш очень хороший друг. А стоимость одного месячного выпуска тиражом 20 000 экземпляров составляла 250 тысяч рублей", — говорит Курбанов.

В итоге в 2011 году выпуск газеты "Петербург Уз" из-за нехватки финансирования приостановили.

Позднее депутат также возглавил созданный совет старейшин Узбекской диаспоры и стал председателем национально-культурной автономии.

По мнению Курбанова, миграционные процессы играют значимую роль в социально-экономическом и демографическом развитии России и Петербурга. Переселение мигрантов на постоянное место жительства в РФ становится одним из источников увеличения численности страны и ее регионов.

Что касается привлечения иностранных работников, то депутат считает, что в соответствии с потребностями российской экономики это является необходимостью для ее дальнейшего развития.

"В миграционной политике много нужно улучшать, проблемы не решаются сами собой и не обладают свойством рассасываться, а только усугубляются, если не принимать кардинальных мер. Особую роль в адаптации человека к жизни в новой среде играет диаспора", — уточнил Курбанов.

При этом некоторые "диаспоры" Равшанбек считает злом. Он говорит, что мигрантам нужно делать все по закону, обращаясь в официальные государственные органы, а не к землякам. Как показал его опыт, члены диаспор зачастую хотят обогатиться за счет трудовых мигрантов, а не помочь им — берут деньги за какие-то услуги, не выполняя при этом обещаний, и так далее.

"Представьте себе такую ситуацию: человека обманул работодатель. Он обращается к нечистым на руку сотрудникам правоохранительных органов, там ему тоже не помогают, а зачастую оскорбляют еще больше. Что ему остается? Он идет в диаспору, к землякам. А если его еще и свои обманывают, то это окончательно заставляет его разочароваться в жизни. И куда он идет? Правильно — во всякие нехорошие группы, в том числе и террористического толка", — подытожил Курбанов.

Курбанов также входит в совет по межнациональным отношениям при губернаторе Ленобласти Александре Дрозденко. Он запустил ряд проектов на миграционную тему, имеет ряд научных публикаций и статей. Среди его наград — диплом губернатора Ленобласти, грамоты комитетов и районов Петербурга.