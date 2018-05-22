Skype и Viber снова заработали в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. В Узбекистане возобновили работу популярные мессенджеры Skype и Viber, сообщает портал "Народные новости".
Как заявил генеральный директор компании "Узбектелеком" Фарход Розиев, инженеры приложили много труда для устранения проблем, перебои были самой наболевшей из них.
Skype перестал работать в Узбекистане в 2015 году. Через два года "Узбектелеком" сообщила о начале тестирования узбекского варианта мессенджера.
Необходимость появления собственного варианта приложений была обусловлена рядом факторов, среди которых желание узбекской стороны перетянуть часть доходов зарубежных компаний и предоставить пользователям функционал, который смог бы потреблять меньшее количество трафика.
Планируется интегрировать новое приложение к работе со смарт-телевизорами и камерами наблюдения. При этом технические возможности компании позволяют обслуживать до миллиона пользователей.