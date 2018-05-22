Петиция за разрешение тонировки собрала более 9 тысяч подписей

ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. На портале коллективных обращений Mening fikrim петиция за разрешение тонировки для частных транспортных средств собрала уже более 9400 голосов.
"Предлагаю разрешить использование 70% тонировки задней полусферы автомобиля в силу нижеследующих обстоятельств. Узбекистан является страной с жарким климатом; детям на заднем сиденье автомобиля становится очень жарко и душно, а также они могут пострадать от солнечного удара; занавески также запрещены", — написал автор петиции Артур Таджиев.
Он предлагает сделать тонировку передней части автомобиля платной, что принесет дополнительный доход в госбюджет. Также автор петиции считает, что авто с тонировкой передних стекол необходимо будет обязательно регистрировать в органах внутренних дел.
Среди комментариев к петиции встречаются как сторонники, так и противники тонировки.
"Во многих зарубежных странах с жарким климатом принудительно заставляют тонировать автомобиль для улучшения климата планеты. Фреон в кондиционерах вреден и несет угрозу экологии. Чтобы реже использовался компрессор кондиционера, заставляют тонировать машину", — приводит другую точку зрения Искандер Джалилов.
Петиция автоматически перейдет на рассмотрение в Олий Мажлис, когда ее подпишут 10 тысяч человек.