Петиция за разрешение тонировки собрала более 9 тысяч подписей

Автор предлагает сделать тонировку передней части автомобиля платной, что принесет дополнительный доход в госбюджет, петиция автоматически перейдет на рассмотрение в Олий Мажлис, когда ее подпишут 10 тысяч человек.

ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. На портале коллективных обращений Mening fikrim петиция за разрешение тонировки для частных транспортных средств собрала уже более 9400 голосов.

"Предлагаю разрешить использование 70% тонировки задней полусферы автомобиля в силу нижеследующих обстоятельств. Узбекистан является страной с жарким климатом; детям на заднем сиденье автомобиля становится очень жарко и душно, а также они могут пострадать от солнечного удара; занавески также запрещены", — написал автор петиции Артур Таджиев.

Он предлагает сделать тонировку передней части автомобиля платной, что принесет дополнительный доход в госбюджет. Также автор петиции считает, что авто с тонировкой передних стекол необходимо будет обязательно регистрировать в органах внутренних дел.

Среди комментариев к петиции встречаются как сторонники, так и противники тонировки.

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"Конечно, комфортно сидеть в салоне машины с затемненными стеклами в жаркое время года, если речь идет о полной тонировке стекол, хоть и за солидную сумму, за разрешение, то сначала мы должны воспитать в себе культуру вождения, а потом уже можно говорить о разрешении полной тонировки, а то появится много беспредельщиков, которые станут наглеть за тонированными стеклами. Во-вторых, с точки зрения безопасности полная тонировка не подходит, так как снаружи не видно, кто сидит за рулем и что происходит в салоне, поэтому тонированные стекла легко дают возможность совершать незаконные действия, насилие, например, непосредственно в машине", — написал пользователь Мухтар Исаков.

"Во многих зарубежных странах с жарким климатом принудительно заставляют тонировать автомобиль для улучшения климата планеты. Фреон в кондиционерах вреден и несет угрозу экологии. Чтобы реже использовался компрессор кондиционера, заставляют тонировать машину", — приводит другую точку зрения Искандер Джалилов.

Петиция автоматически перейдет на рассмотрение в Олий Мажлис, когда ее подпишут 10 тысяч человек.