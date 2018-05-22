Начался набор граждан в состав Общественного совета при хокимияте Ташкента

Отбор будет проходить с 1 по 8 июня, кандидат должен быть готов к реализации своих идей на практике.

ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Хокимият Ташкента учредил Общественный совет, в состав которого войдет сто горожан.

Команда совета будет генерировать и реализовывать идеи по благоустройству столицы. Отбор в эксперты Совета открытый, все желающие горожане могут выдвигать свои кандидатуры. Кандидаты должны будут заполнить краткую анкету до 1 июня 2018 года.

Список членов Общественного совета из числа поданных заявок будет утвержден решением хокима Ташкента. В Общественный совет будут отобраны до 25 участников. Еще до 75 человек смогут присоединиться к работе комитетов в роли экспертов и волонтеров.

Кандидат должен обладать экспертными знаниями в конкретной сфере и быть готовым к реализации своих идей, выполнению функции участника два часа в день.

© Sputnik / Валерий Мельников При хокимияте Ташкента появится общественный совет

Планируется набрать людей с разным опытом, разных возрастных групп и сфер деятельности. Каждый кандидат непременно должен быть энергичным, профессиональным и самоотверженным, передает пресс-служба Хокимията Ташкента.

Для участия в отборе необходимо заполнить форму до 1 июня 2018 года. В течение недели указом хокима города будет вынесено решение об утверждении положения Общественного совета и его состава. Информация будет размещена на сайте города Ташкента.

Каждому участнику экспертного совета надо будет ознакомиться с этическим кодексом и положением Общественного совета и подписать их.