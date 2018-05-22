Бывший ректор Аллакулов просит президента восстановить его в должности

По словам Хидирназара Аллакулова, во время работы в Термезском государственном университете он был оклеветан, а органы прокуратуры с ним обошлись несправедливо. Сегодня его цель — восстановить свою честь, достоинство и деловую репутацию.

ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Уголовное дело в отношении бывшего ректора Термезского государственного университета Аллакулова было рассмотрено в 14 судах, в том числе в Верховном суде на территории Республики Узбекистан, и все суды приняли оправдательный приговор.

Тем не менее бывший ректор все еще не восстановлен в своей должности.

Работавший ректором Термезского государственного университета (ТГЭУ) в 2002-2004 годах доктор экономических наук, профессор Хидирназар Аллакулов намерен восстановиться на своей должности. Об этом он рассказал корреспонденту Sputnik Узбекистан.

По словам Аллакулова, во время работы в Термезском государственном университете он был оклеветан, а органы прокуратуры с ним обошлись несправедливо.

По словам Аллакулова, абитуриенты, которые абсолютно не участвовали в тестовых экзаменах или не получали достаточное количество баллов, незаконно проходили обучение и получали дипломы. "Как стало известно, число таких студентов составило 917 человек. В числе таких студентов были дети или родственники сотрудников правоохранительных органов и представителей власти", — отметил он.

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Аллакулов предоставлял в вышестоящие органы сведения о незаконно обучающихся студентах, однако этот вопрос не решался и оставался открытым.

За то, что он поднял эту проблему, его самого и обвинили как "крайнего" человека, уверяет он.

При этом, по заявлению Аллакулова, когда он руководил вузом, применял справедливый метод приема на учебу, и абитуриенты зачислялись строго по последовательности баллов. Местные СМИ регулярно публиковали объявления по баллам.

Кроме того, Аллакулов с помощью правоохранительных органов сумел вернуть в бюджет учебного заведения деньги, похищенные и растраченные высокопоставленными лицами университета, различными фирмами и банками, на общую сумму 600 тысяч долларов.

Комментируя свое желание восстановиться в должности, Аллакулов указывает, что во время его руководства Термезский университет поднялся с 59-го на первое место среди региональных высших учебных заведений по научной олимпиаде среди студентов. Студенты университета становились чемпионами Азии по разным видам спорта. В университете многие защитили кандидатские и докторские диссертации. Профессора университета написали и опубликовали учебники и пособия по 13 дисциплинам, которые были рекомендованы Министерством высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан и были введены в качестве учебников для всех высших учебных заведений страны.

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"Студенты, магистры получили международные гранты и поступили на учебу в университеты Японии. Профессора университета стажировались и университет наладил связи по обмену опытом с вузами в Южной Корее, Нидерландах, России и даже в Австралии и установил прямые международные отношения. Наш университет стал членом Федерации Азиатских университетов. Все кафедры и деканаты университета были подключены к интернету, что было в те годы прогрессом. Созданы электронные библиотеки и читальные залы, и самое главное, у студентов появилась возможность слушать лекции с субтитрами. В целях повышения эффективности работы профессоров и преподавателей в университете введены дифференцированные надбавки к заработной плате", — перечислил бывший ректор.

Сегодня цель Аллакулова — восстановить свою честь, достоинство и деловую репутацию, внести вклад в развитие науки и образования в стране и подготовке конкурирующих кадров в мировом масштабе, иметь возможность применить и реализовать свой опыт, знания и организаторский потенциал для подготовки кадров в Узбекистане.

"Я направлял 12 обращений президенту Республики Узбекистан и государственным деятелям. Но думаю, что эти обращения не были доведены до президента", — резюмирует он.

В связи с этим Хидирназар Аллакулов просит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева о содействии и помощи.