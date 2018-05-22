Природа под защитой: биосферный резерват передали ж/д компании

Объект располагается в Ташкентской области, площадь - 42,9 тысячи гектаров, территории обладают особой экологической и исторической ценностью.

ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Государственной железнодорожной компании "Узбекистон темир йуллари" передали Угам-Чаткальский государственный биосферный резерват, сообщает портал "Новости Узбекистана".

Объект был образован в мае 2018 года на территории Бостанлыкского, Ахангаранского и Паркентского районов Ташкентской области. Его общая площадь составляет 42,9 тысячи гектаров.

Территории обладают особой экологической, исторической и эстетической ценностью. "Узбекистон темир йуллари" обязали обеспечить эффективное использование биосферного резервата, направить внимание на его сохранение и восстановление природных ресурсов.

Ранее сообщалось об утверждении правительством Узбекистана Концепции дальнейшего развития свободной туристской зоны "Чарвак", которая также располагается в Ташкентской области.

По мнению экспертов, этот регион Узбекистана обладает уникальными природными условиями, что способствует активному развитию туризма.