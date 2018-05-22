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Горы в районе поселка Гилан в Шахрисабзском районе Кашкадарьинской области

Природа под защитой: биосферный резерват передали ж/д компании

© Госкомтуризма Узбекистана
Общество
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Объект располагается в Ташкентской области, площадь - 42,9 тысячи гектаров, территории обладают особой экологической и исторической ценностью.

ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Государственной железнодорожной компании "Узбекистон темир йуллари" передали Угам-Чаткальский государственный биосферный резерват, сообщает портал "Новости Узбекистана".

Объект был образован в мае 2018 года на территории Бостанлыкского, Ахангаранского и Паркентского районов Ташкентской области. Его общая площадь составляет 42,9 тысячи гектаров.

Чарвакское водохранилище
© Flickr / Vladimir V. Burov
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Территории обладают особой экологической, исторической и эстетической ценностью. "Узбекистон темир йуллари" обязали обеспечить эффективное использование биосферного резервата, направить внимание на его сохранение и восстановление природных ресурсов.

Ранее сообщалось об утверждении правительством Узбекистана Концепции дальнейшего развития свободной туристской зоны "Чарвак", которая также располагается в Ташкентской области.

По мнению экспертов, этот регион Узбекистана обладает уникальными природными условиями, что способствует активному развитию туризма.

Теги:
горы, Узбекистон темир йуллари, Ташкентская область, Горы



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