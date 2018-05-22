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Продовольственным обеспечением Нацгвардии займутся частные компании

© Sputnik / РИА Новости
Общество
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Частные компании будут организовывать питание в военных образовательных и лечебных учреждениях, цены на меню будут пересматриваться раз в месяц.

ТАШКЕНТ, 22 мая — Spuntik. Питание национальной гвардии передают частникам. Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров "О мерах по дальнейшему совершенствованию порядка организации питания военнослужащих Национальной гвардии Республики Узбекистан".

Согласно документу, для этих целей, на договорной основе предприятия общественного питания (аутсорсеры) будут поставлять готовые блюда. Данная система вводится в батальонах МПР, военных образовательных и лечебных учреждениях. Теперь услугами частных компаний будут пользоваться и для организации питания личного состава подразделений Национальной гвардии, отвечающей за охрану общественного порядка и безопасности в стране.

Военнослужащие армии Узбекистана
© ИА "Жахон"
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Реализация данного механизма будет поэтапной, на основе государственно-частного партнерства. Плата за услуги аутсорсера устанавливается Нацгвардией. Причем договорные цены подлежат пересмотру, как правило, не чаще 1 раза в месяц. Информацию о среднерыночных фактических ценах на продовольствие по запросу подразделений Нацгвардии будут регулярно предоставлять областные хокимияты.

Качество приготовления пищи и продуктов будет регулярно контролироваться подразделениями Нацгвардии, с привлечением при необходимости специалистов министерств и ведомств.

Теги:
Военнослужащие, питание, Узбекистан



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