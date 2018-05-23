Ташкентский сквер "Голубые купола" приведут в порядок

ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. В Ташкенте начались работы по благоустройству и облагораживанию знаменитого сквера "Голубые купола", сообщает корреспондент Sputnik.
"Территория очищается от мусора, сухих веток, накопившихся за дни весенних капризов природы, подравниваются кустарники, перекладывается расшатавшаяся тротуарная плитка, которой выложены дорожки парка, восстанавливается дренажная система и ремонтируются фонтаны, устанавливаются новые светодиодные фонари. Одним словом, парк становится чище и светлее", — отметили в ГУВД.
В ближайшие выходные здесь по инициативе правоохранителей будет проведен шахматный турнир среди учащихся профессиональных колледжей Яккасарайского района и воспитанников одного из детских домов города.
Напомним, что свое название сквер получил благодаря одноименному кафе, построенному здесь в 1970 году. Кафе возведено по проекту архитектора Виля Муратова, а застройкой занимался заслуженный строитель Узбекистана Павел Саркисов.