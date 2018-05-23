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Ташкентский сквер "Голубые купола" приведут в порядок

© Flickr / Aleksandr Zykov
Общество
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Тема:
События Ташкента (52)
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В ближайшие выходные в сквере по инициативе правоохранителей будет проведен шахматный турнир среди учащихся профессиональных колледжей Яккасарайского района и воспитанников одного из детских домов города.

ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. В Ташкенте начались работы по благоустройству и облагораживанию знаменитого сквера "Голубые купола", сообщает корреспондент Sputnik.

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В последние годы один из главных символов столицы, практически ее сердце, к сожалению, превратился в заброшенный уголок, время от времени посещаемый работниками благоустройства. Построенные когда-то фонтаны уже давно потеряли лоск, скамейки и вовсе помнили царя Гороха, во многих местах от них осталась только бетонная основа. Это привело к тому, что горожане стали меньше посещать некогда любимый парк, отдав его на откуп влюбленным парочкам, которым как раз по душе уединение.

"Территория очищается от мусора, сухих веток, накопившихся за дни весенних капризов природы, подравниваются кустарники, перекладывается расшатавшаяся тротуарная плитка, которой выложены дорожки парка, восстанавливается дренажная система и ремонтируются фонтаны, устанавливаются новые светодиодные фонари. Одним словом, парк становится чище и светлее", — отметили в ГУВД.

В ближайшие выходные здесь по инициативе правоохранителей будет проведен шахматный турнир среди учащихся профессиональных колледжей Яккасарайского района и воспитанников одного из детских домов города.

Напомним, что свое название сквер получил благодаря одноименному кафе, построенному здесь в 1970 году. Кафе возведено по проекту архитектора Виля Муратова, а застройкой занимался заслуженный строитель Узбекистана Павел Саркисов.

Тема:
События Ташкента (52)
Теги:
сквер, Ташкент



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