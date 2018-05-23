В Муйнакском районе опровергли ухудшение ситуации с водой

ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Хокимият Муйнакского района опровергает ухудшение ситуации с водой, сообщает Каракалпакское информационное агентство.
По словам хокима Сайлаубая Даниярова, водопроводная сеть полностью покрывает потребности в воде 14,6 тысячи человек, которые проживают в центре Муйнака и ауле Учсай. Туямуюнское водохранилище поставляет 2,4 тысячи кубометров.
Потребность в питьевой воде, по данным Центра санитарно-эпидемиологического надзора Каракалпакстана, составляет 1,8 тысячи кубометров в день.
Воду в районе подают по графику – с 6:00 до 10:00 и с 16:00 до 21:30, мощность зависит от силы насосов. В ближайшее время администрация также планирует установить дополнительные гидравлические машины.
В конце мая сообщалось, что жители Муйнакского района испытывают недостаток воды из-за мощности насосов и утечек воды в местах соединения труб.
Напомним, что летом 2017 года в Каракалпакстане ввели в эксплуатацию водопровод "Кунград — Муйнак" с узлом распределения воды.