В Муйнакском районе опровергли ухудшение ситуации с водой

Потребности 14,6 тысячи жителей полностью покрываются, они составляют 1800 кубометров день, вода подаются по графику.

ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Хокимият Муйнакского района опровергает ухудшение ситуации с водой, сообщает Каракалпакское информационное агентство.

По словам хокима Сайлаубая Даниярова, водопроводная сеть полностью покрывает потребности в воде 14,6 тысячи человек, которые проживают в центре Муйнака и ауле Учсай. Туямуюнское водохранилище поставляет 2,4 тысячи кубометров.

Потребность в питьевой воде, по данным Центра санитарно-эпидемиологического надзора Каракалпакстана, составляет 1,8 тысячи кубометров в день.

Воду в районе подают по графику – с 6:00 до 10:00 и с 16:00 до 21:30, мощность зависит от силы насосов. В ближайшее время администрация также планирует установить дополнительные гидравлические машины.

В конце мая сообщалось, что жители Муйнакского района испытывают недостаток воды из-за мощности насосов и утечек воды в местах соединения труб.

Напомним, что летом 2017 года в Каракалпакстане ввели в эксплуатацию водопровод "Кунград — Муйнак" с узлом распределения воды.