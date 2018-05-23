Учеников филиала школы с плохими условиями перевели в другое здание

В здании филиала 31-й школы Чиракчинского района в кишлаке Корабуруг схода граждан махалли Янгиобод занимались 37 учеников.

ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Учащиеся филиала 31-й школы Чиракчинского района в кишлаке Корабуруг схода граждан махалли Янгиобод продолжат обучение в другом здании, поскольку условия в помещениях, где у них проходили уроки, были неподходящими, сообщила Государственная инспекция по надзору за качеством образования при кабинете министров Узбекистана.

Комиссия посетила филиал школы в ходе аттестации в общеобразовательных учреждениях Кашкадарьинской области, проводившейся 14−18 мая.

Государственная инспекция по надзору за качеством образования при Кабинете Министров Узбекистана Филиал школы в Чиракчинском районе

В здании филиала школы, построенном методом хашара в 2006 году, занимались 37 учеников. Комиссия установила, что помещение не соответствовало нормам безопасности и не подходило для занятий.

Решением хокима района дети продолжат учиться в здании филиала Чиракчинского сельскохозяйственного колледжа в кишлаке Корабуруг.