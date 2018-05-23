Студенты филиала МГУ попросили Мирзиёева пересчитать стоимость обучения

Раньше цена за обучение была зафиксирована в долларах США, однако потом ее перевели в сумы; в связи с резким скачком официального курса сумма оплаты увеличилась вдвое.

ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Студенты филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в Ташкенте написали коллективное обращение президенту Узбекистана с просьбой о поддержке в оплате обучения.

"До сентября 2017 года в нашем университете контракт был зафиксирован как 4 тысячи долларов в год, а оплата производилась в национальной валюте по курсу центрального банка, установленному в день оплаты. Последняя такая сумма составляла 16 миллионов 840 тысяч сумов. Контракт повышался каждую неделю за счет изменения курса доллара. Таким образом студенты, которые оплачивали на первом курсе около 10 миллионов сумов в год, должны были платить 16 миллионов сумов в год уже к третьему курсу. Но после выхода нового указа президента № УП-5177 стало известно, что теперь стоимость контракта не может определяться в иностранной валюте, и он был зафиксирован в сумах по курсу ЦБ, который был действителен 4 сентября 2017 года ($1 = 4210 сумов) и составил 16 миллионов 840 тысяч сумов за 2017-2018 учебный год", — пишут студенты в своем обращении.

В связи с изменением официального курса с 5 сентября 2017 года почти в два раза, руководство университета сообщило студентам о повышении цены на контракт, стоимость точно не озвучена, но, по предварительным расчетам, она составит не менее 26 миллионов сумов в год.

"Все студенты, которые не в состоянии оплатить такую сумму, будут вынуждены оставить учебу на половине пути, и, возможно, поставить крест на своем будущем этим решением", — пишут активисты.

Ранее Шавкат Мирзиёев уже помогал студентам университета ИНХА в решении похожей ситуации, в связи с этим учащиеся выражают надежду на помощь президента, что благотворно отразится на будущем страны.

Всего обращение подписали 133 человека. Оно накануне было направлено в Минвуз Узбекистана.

"Сумма контракта окончательно будет установлена летом, перед сдачей документов, согласована с Минвузом и Минфином, они придут к общему знаменателю. МГУ в данном случае сумму контракта не определяет", — пояснил Sputnik Узбекистан заместитель директора по финансовой части филиала МГУ в Ташкенте Абдухаким Маманазаров.