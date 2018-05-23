Под Самаркандом снесли около 30 самостроев

Такое решение принял хоким Самаркандского района Шухрат Джамалов после посещения агрофирмы "Чордара".

ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. На территории агрофирмы "Чордара" Самаркандского района, которая больше известна как массив "Дустлик", в мае снесли около трех десятков самовольных строений, сообщает портал "Новости Узбекистана".

Соответствующее решение принял назначенный в прошлом году хоким района Шухрат Джамалов, посетив агрофирму.

Нарушители огородили земельные участки и возвели на них здания. На момент сноса они еще не были готовы для проживания — ряд собственников обнесли землю забором, другие подготовили только фундамент.

Площадь на месте снесенных зданий передали агрофирме, ее используют для выращивания сельскохозяйственных культур.

Кроме того, часть территории предоставят нуждающимся жителям.

В середине апреля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выпустил указ об узаконивании самовольных строений. Это связано с выявлением крупных недостатков в обеспечении законности в сфере индивидуального жилищного строительства.

Органы землеустройства обнаружили многочисленные случаи сговора фермерских и дехканских хозяйств по незаконному предоставлению участков.

Разработчики предложили провести общегосударственную разовую акцию по признанию прав собственности на жилые помещения. При этом амнистия не коснулась кафе и зданий вблизи многоэтажных строений.