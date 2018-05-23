Под Самаркандом снесли около 30 самостроев

ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. На территории агрофирмы "Чордара" Самаркандского района, которая больше известна как массив "Дустлик", в мае снесли около трех десятков самовольных строений, сообщает портал "Новости Узбекистана".
Соответствующее решение принял назначенный в прошлом году хоким района Шухрат Джамалов, посетив агрофирму.
Нарушители огородили земельные участки и возвели на них здания. На момент сноса они еще не были готовы для проживания — ряд собственников обнесли землю забором, другие подготовили только фундамент.
Площадь на месте снесенных зданий передали агрофирме, ее используют для выращивания сельскохозяйственных культур.
Кроме того, часть территории предоставят нуждающимся жителям.
В середине апреля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выпустил указ об узаконивании самовольных строений. Это связано с выявлением крупных недостатков в обеспечении законности в сфере индивидуального жилищного строительства.
Органы землеустройства обнаружили многочисленные случаи сговора фермерских и дехканских хозяйств по незаконному предоставлению участков.
Разработчики предложили провести общегосударственную разовую акцию по признанию прав собственности на жилые помещения. При этом амнистия не коснулась кафе и зданий вблизи многоэтажных строений.