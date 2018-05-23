ГУВД тестирует новый видеорегистратор

ТАШКЕНТ, 23 мая - Sputnik. ГУВД Ташкента в порядке эксперимента тестирует новый видеорегистратор для автомобилей ДПС.

Принципиальное отличие данного видеорегистратора от других его "собратьев" в том, что он производит видео- и аудиозапись не только того, что происходит снаружи машины, но и внутри салона. Причем запись ведется непрерывно, а доступ к оборудованию строго закодирован, передает пресс-служба ГУВД Ташкента.

Теперь инспектор ДПС не сможет по своему желанию выключить видеорегистратор, приостановить запись и, тем более, удалить ее частично или полностью. Это позволит обеспечить, во-первых, прозрачность работы инспекторов дорожно-патрульной службы, во-вторых, усилит контроль над исполнением служебных обязанностей.