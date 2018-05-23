Страны ШОС обсудили совместную торговлю

ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Под председательством таджикской стороны состоялось 13-е заседание Комиссии старших должностных лиц (КСДЛ) министерств и ведомств государств-членов ШОС, отвечающих за внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность.
Стороны обсудили подготовку содержательной части предстоящего заседания Совета глав государств-членов ШОС в городе Циндао 9-10 июня 2018 года, передает пресс-служба ШОС.
Обсуждены вопросы укрепления и расширения договорно-правовой базы торгово-экономического сотрудничества, а также совершенствования механизмов взаимодействия государств-членов ШОС.
Участники заседания также проанализировали работу специальных рабочих групп по отраслевым направлениям экономического трека ШОС, обсудили возможные пути дальнейшего стимулирования сотрудничества в области малого и среднего предпринимательства.