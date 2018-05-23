Страны ШОС обсудили совместную торговлю

В Пекине под председательством таджикской стороны на Комиссии старших должностных лиц (КСДЛ) министерств и ведомств государств-членов ШОС стороны обсудили внешнеторговую деятельность.

ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Под председательством таджикской стороны состоялось 13-е заседание Комиссии старших должностных лиц (КСДЛ) министерств и ведомств государств-членов ШОС, отвечающих за внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность.

Стороны обсудили подготовку содержательной части предстоящего заседания Совета глав государств-членов ШОС в городе Циндао 9-10 июня 2018 года, передает пресс-служба ШОС.

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Также намечены планы работы по практической подготовке к очередному Совещанию министров государств-членов ШОС, а также к заседанию Совета глав правительств (премьер-министров) государств-членов ШОС, проведение которых запланировано на осень 2018 года в Республике Таджикистан.

Обсуждены вопросы укрепления и расширения договорно-правовой базы торгово-экономического сотрудничества, а также совершенствования механизмов взаимодействия государств-членов ШОС.

Участники заседания также проанализировали работу специальных рабочих групп по отраслевым направлениям экономического трека ШОС, обсудили возможные пути дальнейшего стимулирования сотрудничества в области малого и среднего предпринимательства.