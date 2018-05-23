Узбекистан не принял рекомендации ООН относительно прав представителей ЛГБТ

Делегация Узбекистана представила национальный доклад в рамках 33-ей сессии Совета ООН по правам человека.

ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik, Дильшода Рахматова. Узбекистан принял 201 из 212 рекомендаций Универсального периодического обзора ООН относительно ситуации с правами человека, сообщил директор национального центра по правам человека Акмал Саидов.

Все 11 рекомендаций, которые не были приняты, касались прав представителей ЛГБТ-сообщества.

Со стороны ООН было получено 212 рекомендаций, из них делегация Узбекистана приняла 201 и отклонила 11.

Как пояснил Саидов, 9 мая в Женеве состоялась 33-сессия Совета ООН по правам человека. На нем в рамках универсального периодического обзора совета ООН по правам человека делегация из Узбекистана представила национальный доклад.

По словам Саидова, отклоненные рекомендации идут вразрез со статьей 120 Уголовного кодекса Узбекистана.



Окончательное решение по рекомендациям Совета будет принято в сентябре этого года, тогда Узбекистан утвердит дорожную карту по выполнению рекомендаций ООН.