Узбекистан не принял рекомендации ООН относительно прав представителей ЛГБТ

ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik, Дильшода Рахматова. Узбекистан принял 201 из 212 рекомендаций Универсального периодического обзора ООН относительно ситуации с правами человека, сообщил директор национального центра по правам человека Акмал Саидов.
Все 11 рекомендаций, которые не были приняты, касались прав представителей ЛГБТ-сообщества.Со стороны ООН было получено 212 рекомендаций, из них делегация Узбекистана приняла 201 и отклонила 11.
По словам Саидова, отклоненные рекомендации идут вразрез со статьей 120 Уголовного кодекса Узбекистана.
Окончательное решение по рекомендациям Совета будет принято в сентябре этого года, тогда Узбекистан утвердит дорожную карту по выполнению рекомендаций ООН.