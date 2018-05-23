В Ташкенте ликвидируют несколько автобусных маршрутов

Кроме того, меняется трасса автобусного маршрута №151.

ТАШКЕНТ, 23 мая – Sputnik. В Ташкенте закроют автобусные маршруты №7А (А/ст. Вокзал Ташкент — ул. Нуравшон) и 7Б (А/ст. Вокзал Ташкент — ул. Нуравшон). Об этом сообщает пресс-служба "Тошшахартрансхизмат".

Маршруты ликвидируют согласно приказу Департамента по лицензированию и координации движения всех видов пассажирского транспорта хокимията Ташкента от 19 июля 2017 года.

Кроме того, меняется трасса автобусного маршрута №151. Теперь он будет называться Чилонзор буюм бозори — Юнусобод 19-дахаси бекати. Установленное время работы — с 6:00 до 21:00.

Ранее сообщалось, что власти Ташкента намерены внедрить автоматизированную систему оплаты проезда во всех видах транспорта.