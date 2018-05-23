Врио имам-хатиба Ташкента назначили Рахимберди Рахмонова

ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Заведующего отделом мечетей Управления мусульман Узбекистана Рахимберди Рахмонова без отрыва от служебной деятельности назначили на должность врио главного имам-хатиба Ташкента, сообщает портал мусульман Узбекистана.
Приказ председателя Управления зачитали 21 мая в столичной мечети "Минор".
Такое решение было принято в связи с плохим состоянием здоровья главного имам-хатиба столицы Анвар-кори Турсунова.
Кроме того, в Рамадан увеличилось количество мероприятий и благотворительных проектов, все они требуют работы.
С середины мая в Узбекистане продолжается месяц Рамадан — пост, в период которого мусульмане воздерживаются до захода солнца от еды, питья, интимной близости и курения. Это один из пяти столпов ислама.
Обязательное условие Рамадана — доброта и сострадание к ближнему. Верующие в пост стремятся помочь неимущим.
Закончится месяц Рамадан праздником Ураза-байрам, который продлится три дня.