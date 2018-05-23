Врио имам-хатиба Ташкента назначили Рахимберди Рахмонова

Перемены связаны с плохим состоянием здоровья Анвар-кори Турсунова и увеличением в период месяца Рамадан мероприятий и благотворительных акций.

ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Заведующего отделом мечетей Управления мусульман Узбекистана Рахимберди Рахмонова без отрыва от служебной деятельности назначили на должность врио главного имам-хатиба Ташкента, сообщает портал мусульман Узбекистана.

Приказ председателя Управления зачитали 21 мая в столичной мечети "Минор".

© sputnik Стас Этвеш Зачем нужен Рамадан и в чем его ценность для мусульман

Такое решение было принято в связи с плохим состоянием здоровья главного имам-хатиба столицы Анвар-кори Турсунова.

Кроме того, в Рамадан увеличилось количество мероприятий и благотворительных проектов, все они требуют работы.

С середины мая в Узбекистане продолжается месяц Рамадан — пост, в период которого мусульмане воздерживаются до захода солнца от еды, питья, интимной близости и курения. Это один из пяти столпов ислама.

Обязательное условие Рамадана — доброта и сострадание к ближнему. Верующие в пост стремятся помочь неимущим.

Закончится месяц Рамадан праздником Ураза-байрам, который продлится три дня.