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Праздник Сабантуй в городах России

Музыка и игры: Сабантуй-2018 отметят в восьми городах республики

© Sputnik / Павел Лисицын
Общество
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Татаро-башкирский праздник окончания полевых работ проходит ежегодно, в этот раз он придется на период с 27 мая по 8 июля.

ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. С 27 мая по 8 июля в Узбекистане будут праздновать татаро-башкирский народный праздник Сабантуй, сообщает представительство республики Татарстан в Узбекистане.

В этом году мероприятия пройдут в восьми городах республики.

В Ташкенте, в парке "Дустлик" они стартуют 10 июня в 10:00.

"В этот день собравшихся будет ждать разнообразная программа: народные, игровые и спортивные состязания, концертные номера с участием певцов и солистов татарских национальных ансамблей и самодеятельных коллективов, национальных культурных центров, гостей праздника", — уточняется в сообщении.

В Центральном паре культуры и отдыха в Фергане и парке имени Навои в Янгиюле праздник начнется 27 мая в 10:00.

Посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев
© Посольство РФ в Узбекистане
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В ресторане "Бустон" в Джизаке мероприятия пройдут 24 июня, а в городах Чиракчи и Самарканд — 8 июля.

Сабантуй — ежегодный народный праздник у татар и башкир, он знаменует окончание весенних полевых работ. Название с тюркских языков переводится как "свадьба (торжество) плуга".

Истоки празднования уходят в древность и связаны с культом земледелия. Сабантуй празднуют с момента окончания весенних работ в поле до начала косовицы.

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Теги:
Татарстан, Ташкент, праздник



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