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Последний звонок

Как в 2018 году в Узбекистане пройдет Последний звонок

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Общество
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В связи с прошлогодним переходом на 11-летнюю систему образования обучение в школе заканчивают только 5% всех учащихся.

ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Министерство народного образования поменяло формат праздника Последний звонок в 2018 году, сообщает портал “Новости Узбекистана”.

В связи с переходом на 11-летнюю систему образования обучение в школе в мае-июне завершают всего 5% учащихся из более чем 475 тысяч. Это дети, которые продолжат обучение в академических лицеях, а все остальные перейдут в 10 классы.

Ученики в День знаний
© Sputnik / Павел Лисицын
Для первоклашек страны прозвучал первый звонок

Кроме того, в 2018 году нет выпускников 11 классов. 

Однако 25 мая в школах пройдут пройдут традиционные праздничные мероприятия. С 8:30 до 10:00 состоятся праздничные линейки, концерты и награждения почетными грамотами лучших выпускников.

Девиз нового формата праздника звучит как “Мы останемся учиться в любимой школе, покоряя новые вершины знаний”.

В следующем году мероприятия, приуроченные к окончанию школы, планируют проводить в традиционном формате.

Решение об обязательном 11-летнем обучении власти республики приняли для развитие системы профессиональной подготовки различных категорий населения.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ “О мерах по коренному совершенствованию системы общего среднего, среднего специального и профессионального образования".

Теперь вместо девяти классов и последующего обучения в колледже узбекистанцы учатся в школе 11 лет.  

Изменения касаются не только общеобразовательных учреждений, но и специализированных школ и школ-интернатов искусств и культуры, школ-интернатов олимпийского резерва.

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Теги:
выпускник, Узбекистанцы, Школа



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