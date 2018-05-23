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Демонстрация новой школьной формы

Удобство и стиль: узбекские школьники примеряют новую форму

Международный пресс-клуб
Общество
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На выбор родителей были предложены 10 моделей и вариантов, изготовленных с участием ведущих дизайнеров страны.

В Узбекистане вводят новую школьную форму, для бесплатного приобретения одежды для учащихся благотворительный фонд “Махалла” выделил 378 миллионов сумов, сообщает Международный пресс-клуб.

“Были подготовлены различные модели и варианты школьных форм с участием ведущих дизайнеров, привлеченных Министерством народного образования и ассоциацией “Ўзтўқимачиликсаноат”. Для изучения мнения родителей был проведен пилотный проект в 91-школе Яккасарайского тумана”, — уточняется в сообщении.

Демонстрация новой школьной формы
Международный пресс-клуб
Демонстрация новой школьной формы

С марта по май родители оценили 10 моделей и вариантов повседневной одежды для школьников.

Продажу новой формы районные, городские и областные хокимията совместно с ассоциацией “Ўзтўқимачиликсаноат” организуют с июля этого года.

Кроме того, Центробанк выдаст узбекистанцам микрокредит на такие покупки.

Средства массовой информации образовательные учреждения организуют просветительную работу. Узбекистанцам разъяснят причины внедрения формы.

Цель нововведения – поддержание социального равенства между учашимися школ.

Презентация новой школьной формы
Международный пресс-клуб
Презентация новой школьной формы

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