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Директор Института (Национального центра) по правам человека Республики Узбекистан Акмаль Саидов.

Саидов: Узбекистан по числу заключенных находится на уровне Британии

Sputnik
Общество
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Узбекистан имеет самый низкий показатель в СНГ по числу лиц, находящихся в заключении, отметил директор Национального центра по правам человека Акмаль Саидов.

ТАШКЕНТ, 23 мая – Sputnik. Узбекистан по числу заключенных находится на уровне Британии, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление директора Национального центра по правам человека Акмаля Саидова.

"В Узбекистане вследствие проведения судебно-правовых реформ в 2,5 раза сократилось количество тюремного населения. У нас на сегодня тюрьмы заполнены на 80%, колонии для несовершеннолетних — на 20%", — заявил Саидов на брифинге по итогам рассмотрения национального доклада в рамках универсального периодического обзора Совета ООН по правам человека (СПЧ) в Женеве в начале мая.

По его словам, Узбекистан имеет самый низкий показатель в СНГ по числу лиц, находящихся в заключении — 122 человека на каждые 100 тысяч населения.

В пенитенциарных учреждениях страны установлено свыше 2,5 тысячи камер наблюдения для предотвращения фактов незаконного обращения с заключенными и задержанными, сообщил заместитель министра внутренних дел страны Бахромбек Адилов.

"Могу уверенно сказать, что сейчас этот вопрос у нас искоренен", — добавил замглавы МВД.

Митинг ЛГБТ-сообщества
© Sputnik / Анатолий Медведь
Узбекистан не принял рекомендации ООН относительно прав представителей ЛГБТ
Комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн в ходе визита в Узбекистан в мае 2017 года на встрече с журналистами выразил надежду, что власти страны смогут подписать факультативный протокол к Конвенции ООН против пыток, это позволит внедрить соответствующую систему мониторинга тюрем. В апреле в Узбекистане введено уголовное наказание за фальсификацию доказательств вплоть до лишения свободы сроком до десяти лет. Также увеличен максимальный срок наказания за применение пыток – с восьми до десяти лет.

Теги:
Акмаль Саидов, Права человека, Пенитенциарная система



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