"Узбекистон хаво йуллари" получила награду за пунктуальность

ТАШКЕНТ, 23 мая - Sputnik. "Узбекистон хаво йуллари" в очередной раз признана самой пунктуальной авиакомпанией, выполнившей наибольшее количество международных рейсов без отклонения от расписания из аэропорта "Сочи" по итогам осенне-зимней навигации 2017-2018 годов.
Награда была вручена Представительству НАК в Сочи компанией ООО "Базел Аэро" - оператором сочинского аэропорта, в ходе совещания на тему "Альянс аэропорта и авиакомпаний".
Также нужно отметить растущий спрос на поездки в города Узбекистана среди жителей Сочи, интересующихся нашей древней культурой, архитектурными памятниками и уникальной природой.
Ранее компания вошла в пятерку лидеров среди иностранных компаний по объему пассажироперевозок в санкт-петербургский аэропорт Пулково в январе-октябре 2017 года.