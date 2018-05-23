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НАК Узбекистон хаво йуллари получила награду за пунктуальность

"Узбекистон хаво йуллари" получила награду за пунктуальность

Информационная служба НАК
Общество
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За прошлый год авиакомпания перевезла из Ташкента в Сочи и обратно 23 тысячи 359 пассажиров, что на 28% больше, чем в 2016 году.

ТАШКЕНТ, 23 мая - Sputnik. "Узбекистон хаво йуллари" в очередной раз признана самой пунктуальной авиакомпанией, выполнившей наибольшее количество международных рейсов без отклонения от расписания из аэропорта Сочи по итогам осенне-зимней навигации 2017-2018 года.

Награда была вручена представительству НАК в Сочи компанией ООО "Базел Аэро" - оператором сочинского аэропорта, в ходе совещания на тему "Альянс аэропорта и авиакомпаний".

Увеличение продажи билетов Ташкент - Сочи - Ташкент говорит о популярности отдыха на сочинском побережье среди граждан Узбекистана. По итогам 2017 года авиакомпания выполнила из Ташкента в Сочи 92 рейса и перевезла 23 359 пассажиров, что на 28% больше, чем в предыдущем году.

Также нужно отметить растущий спрос на поездки в города Узбекистана среди жителей Сочи, интересующихся древней культурой, архитектурными памятниками и уникальной природой.   

Ранее компания вошла в пятерку лидеров среди иностранных компаний по объему пассажироперевозок в санкт-петербургский аэропорт Пулково в январе-октябре 2017 года.




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