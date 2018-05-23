Из-за строительства развязки на ТАПОиЧ запланирован снос частного сектора

Взамен сносимого жилья жителям на выбор предложены новые дома на стадии котлована, компенсация, земельные участки или квартиры со вторичного рынка.

ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. В ходе строительства первой в стране трехуровневой развязки, которая будет располагаться на перекрестке возле бывшего Ташкентского авиационного производственного объединения имени Чкалова (ТАПОиЧ), запланирован снос частного сектора, сообщает корреспондент Sputnik.

"В проекте строительства развязки предусмотрено выпрямление ташкентской кольцевой втодороги по направлению от улицы Темура Малика в сторону улицы Махтумкули. Выпрямление будет производиться за счет сноса частного сектора. Самый большой снос предусмотрен в нашем районе, это 21 двор", — отметил корреспонденту Sputnik хоким Мирзо-Улугбекского района Шавкатбек Иргашев.

По его словам, взамен сносимого жилья жителям на выбор предложены новые дома на стадии котлована, компенсация, земельные участки или квартиры со вторичного рынка. Он также добавил, что все эти дома и до строительства развязки находились в зоне сноса, так что это не стало новостью для их владельцев.

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"Мы уже приступили к работам по строительству трехуровневого путепровода. Сейчас делаем временную дорогу, потом начнем копать туннель. Для повышения эффективности работ каждое воскресенье здесь проводиться собрание штаба, где обсуждаются все возникающие вопросы", — рассказал хоким.

Напомним, что развязку планируется сдать в эксплуатацию в 2019 году. Первый уровень — это будет шестиполосная трасса, по три полосы в каждую сторону. Она будет соединять Ахангаранское шоссе и улицу Паркентскую. Второй уровень будет отведен под круговое движение, третий напрямую соединит улицу Махтумкули и кольцевую дорогу.

Всего в Ташкенте в ближайшие годы планируется построить 22 транспортные развязки, которые разгрузят плотный городской трафик.