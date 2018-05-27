Аналогичная сигнализация используется в России ("ЭРА-Глонасс"), в случае аварии координаты автомобиля передаются медикам и спасателям.
Ранее его сняли с должности главы Управления народного образования после гибели Дианы Еникеевой.
В рамках проекта в торговых комплексах Korzinka.Uz и Ecobozor организуют специальные прилавки с товарами, изготовленными женщинами-инвалидами.
Для разработки Tashkent City руководство проекта стремится привлечь лучшие практики со всего мира, рассказала Sputnik Узбекистан начальник отдела инвестиций и реализации инвестиционных проектов Tashkent City Анна Барсукова.
Авиакомпания запускает полетную программу "Казань-Ташкент", рейсы будут выполнять по пятницам и субботам.
Как советское прошлое обрело в Ташкенте второе дыхание.
Министр подчеркнул в своем докладе, что в Узбекистане за последний год число частных клиник увеличилось с 3040 до 4073.
Акцию проводят в рамках объявленного в республике Года Узбекистана, соответствующее решение принял президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
В республике появится веб-портал, который позволяет осуществлять контроль экологического состояния, пользователи смогут разместить фото и видео случаев нарушения.
Заключение данного соглашения укрепит взаимодействие в области подготовки кадров для национальной системы противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности.
В настоящее время прорабатывается запуск прямого автобусного сообщения Ташкент — Чопоната.
В Узбекистане по поручению президента Шавката Мирзиёева с 2018-2019 учебного года для учеников школ будет введена единая форма.
В новом учебном году в Узбекистане впервые появится возможность получения высшего дистанционного образования в режиме онлайн.