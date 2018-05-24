Вузы Узбекистана впервые официально вводят дистанционное онлайн-обучение

Такой вид обучения пока будет доступен для студентов специальных заочных отделений, которые организованы в этом году в 15 высших образовательных учреждениях.

ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. В новом учебном году в Узбекистане впервые появится возможность получения высшего дистанционного образования в режиме онлайн, сообщает корреспондент Sputnik.

Такой вид обучения пока будет доступен для студентов специальных заочных отделений, которые организованы в этом году в 15 высших образовательных учреждениях по 8 направлениям. В результате, с помощью запущенной онлайн-платформы, студенты получат возможность обучаться дистанционно, не отрываясь от основой работы.

"Онлайн-платформа была создана Центром внедрения электронного образования. В настоящее время началась разработка 144 электронных учебников. Пока дистанционное обучение будет внедряться для заочного и вечернего направлений", — отметили в Минвузе.

Сегодня на платформе, предназначенной для организации онлайн-курсов, уже созданы все необходимые элементы. В частности, здесь размещены лекции, видеоуроки, тесты, задания, чаты, форумы, глоссарий, механизм обратной связи и вебинар. Также для создания удобств пользователям была осуществлена интеграция платформы с социальными сетями.

По мнению разработчиков, введение в систему высшего образования дистанционного обучения позволит сократить расходы, как для студентов, так и государства. Кроме того, это даст возможность повысить квоты приема студентов в вузы, привлечь к обучению тех граждан, которые ранее не могли себе это позволить из-за отсутствия времени.