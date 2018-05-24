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Узбекские школьники

Школьная форма в Узбекистане будет внедрена на основе корейского опыта

© Министерство образования Узбекистана
Общество
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В Узбекистане по поручению президента Шавката Мирзиёева с 2018-2019 учебного года для учеников школ будет введена единая форма.

ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Южнокорейская Daewon Wool Textile поможет Узбекистану в разработке и внедрении школьной формы, сообщает корреспондент Sputnik.

Демонстрация новой школьной формы
Международный пресс-клуб
Удобство и стиль: узбекские школьники примеряют новую форму
Накануне по этому поводу в ассоциации "Узтекстильпром" прошли переговоры с руководством компании из Южной Кореи. Стороны договорились об изучении корейского опыта в разработке и внедрении школьной формы для Узбекистана.

Представители ассоциации продемонстрировали зарубежным гостям образцы разработанной отечественными дизайнерами школьной одежды, которая сегодня проходит тестирование в двух учебных заведениях республики.

Корейские партнеры, высоко оценив дизайн образцов ученической формы, дали свои рекомендации по выбору для нее тканей. В рамках встречи узбекская сторона также обсудила с иностранными партнерами вопросы организации производства смесовых тканей из хлопка и полиэстера.

Daewon Wool Textile — одна из ведущих компаний Южной Кореи, специализирующаяся на выпуске формы для школьников и студентов под популярным брендом IVY Club. Наряду с этим компания имеет производство по выпуску смесовых тканей из полиэстера и шерсти, расположенное во Вьетнаме.

В Узбекистане начали тестировать новую школьную форму
Фото: Ассоциация "Узтекстильпром"
В Узбекистане начали тестировать новую школьную форму
Напомним, что в Узбекистане по поручению президента Шавката Мирзиёева начиная с 2018-2019 учебного года для учеников школ будет введена единая форма. Министерство народного образования совместно с ассоциацией "Узтукимачиликсаноат" привлекло ведущих местных дизайнеров к разработке различных моделей и вариантов одежды для школьников.

В качестве эксперимента по внедрению формы были выбраны школа №91 Яккасарайского района Ташкента и школа №4 Сардобинского района Сырдарьинской области. С марта по май родители оценили 10 моделей и вариантов повседневной одежды для учеников. Итоги изучения общественного мнения до сих пор анализируются.

С июля этого года предусмотрена продажа школьной формы, а Центральный банк Узбекистана выдаст узбекистанцам микрокредиты на такие покупки.

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Теги:
школьная форма, школа, Узбекистан



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