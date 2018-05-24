Школьная форма в Узбекистане будет внедрена на основе корейского опыта

ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Южнокорейская Daewon Wool Textile поможет Узбекистану в разработке и внедрении школьной формы, сообщает корреспондент Sputnik.
Представители ассоциации продемонстрировали зарубежным гостям образцы разработанной отечественными дизайнерами школьной одежды, которая сегодня проходит тестирование в двух учебных заведениях республики.
Корейские партнеры, высоко оценив дизайн образцов ученической формы, дали свои рекомендации по выбору для нее тканей. В рамках встречи узбекская сторона также обсудила с иностранными партнерами вопросы организации производства смесовых тканей из хлопка и полиэстера.
Daewon Wool Textile — одна из ведущих компаний Южной Кореи, специализирующаяся на выпуске формы для школьников и студентов под популярным брендом IVY Club. Наряду с этим компания имеет производство по выпуску смесовых тканей из полиэстера и шерсти, расположенное во Вьетнаме.
В качестве эксперимента по внедрению формы были выбраны школа №91 Яккасарайского района Ташкента и школа №4 Сардобинского района Сырдарьинской области. С марта по май родители оценили 10 моделей и вариантов повседневной одежды для учеников. Итоги изучения общественного мнения до сих пор анализируются.
С июля этого года предусмотрена продажа школьной формы, а Центральный банк Узбекистана выдаст узбекистанцам микрокредиты на такие покупки.