Узбекистан и Россия договорились бороться с финансированием терроризма

Заключение данного соглашения укрепит взаимодействие в области подготовки кадров для национальной системы противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности.

ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Генпрокуратура Узбекистана и Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ подписали соглашение о сотрудничестве по подготовке кадров для противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, сообщает пресс-служба узбекского ведомства.

По данным пресс-службы, соглашение подписали 22 мая в китайском городе Нанкине в рамках 28-го пленарного заседания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. С российской стороны соглашение также подписала автономная некоммерческая организация "Международный учебно-методический центр финансового мониторинга".

Заключение данного соглашения будет способствовать дальнейшему развитию стратегического сотрудничества и партнерства, а также укреплению взаимодействия в области подготовки высококвалифицированных кадров для национальной системы противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, говорится в сообщении пресс-службы.