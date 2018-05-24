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Генеральная прокуратура Республики Узбекистан заключила договор о сотрудничестве с РФ

Узбекистан и Россия договорились бороться с финансированием терроризма

© Генеральная прокуратура Республики Узбекистан
Общество
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Тема:
Борьба с терроризмом (42)
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Заключение данного соглашения укрепит взаимодействие в области подготовки кадров для национальной системы противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности.

ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Генпрокуратура Узбекистана и Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ подписали соглашение о сотрудничестве по подготовке кадров для противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, сообщает пресс-служба узбекского ведомства.

Военнослужащие армии Узбекистана.
© ИА "Жахон"
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По данным пресс-службы, соглашение подписали 22 мая в китайском городе Нанкине в рамках 28-го пленарного заседания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. С российской стороны соглашение также подписала автономная некоммерческая организация "Международный учебно-методический центр финансового мониторинга".

Заключение данного соглашения будет способствовать дальнейшему развитию стратегического сотрудничества и партнерства, а также укреплению взаимодействия в области подготовки высококвалифицированных кадров для национальной системы противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, говорится в сообщении пресс-службы.

Тема:
Борьба с терроризмом (42)
Теги:
Террористы, Борьба с терроризмом, Россия, Узбекистан



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