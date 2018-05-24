Узбекистанцы проверят состояние окружающей среды онлайн

В республике появится веб-портал, который позволяет осуществлять контроль экологического состояния, пользователи смогут разместить фото и видео случаев нарушения.

ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. До 1 сентября в Узбекистане создадут специальный веб-портал для общественного контроля состояния окружающей среды, сообщает Anhor.uz.

Это указано в постановлении президента Шавката Мирзиёева “О мерах по дальнейшему совершенствованию системы обращения с бытовыми отходами”.

Пользователи смогут разместить на сайте фото и видео нарушения. Также разработчики внедрят систему оперативного реагирования.

© Sputnik/Виктор Толочко Эксперты из Узбекистана обсудят в Бишкеке проблему радиоактивных отходов

Кроме того, на сайте Государственного комитета по экологии разместят новую страницу с электронной картой расположения всех мусоросборочных пунктов, количества населения и другой информации.

Власти Узбекистана постоянно уделяют внимание проблемам экологии с разных сторон.

В начале мая в Ташкенте запретили вырубать деревья старше 10 лет, а также те растения, которые считаются здоровыми. Вопрос взял под личный контроль новый хоким столицы Джахонгир Артыкходжаев.

В феврале президент провел совещание по вопросам улучшение экологической ситуации и охране окружающей среды. Правительство разрабатывает пятилетнюю программу по упорядочению пунктов сбора отходов в городах.