14:09 24 Мая 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 25°C
Прямой эфир
Поиск
Флаги Узбекистана и Казахстана

Казахстан выделил 10 тысяч грантов для узбекистанских абитуриентов

© Торгово-промышленная палата Узбекистана
Общество
Получить короткую ссылку
72 0 0

Акцию проводят в рамках объявленного в республике Года Узбекистана, соответствующее решение принял президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Республика Казахстан выделила Узбекистану 10 тысяч грантов для поступления в вузы, сообщает портал "Народное слово".

О соответствующем решении президента Нурсултана Назарбаева сообщили на Днях образования Казахстана, которые прошли в мае в Самарканде.

Выпускники смогут на льготных условиях получить высшее образование в экономической, технической, медицинской и гуманитарной сферах в любом из 30 университетов, институтов и академий Казахстана.

Кроме того, ведется работа по признанию дипломов о высшем образовании обоих государств.

В 2018 году в Казахстане проходит Год Узбекистана.

Узбекистан в последние годы активно развивает с Казахстаном партнерство в разных сферах. В конце мая прошел казахско-узбекский бизнес-форум в городе Шымкенте, в ходе которого стороны обсудили вопросы экспорта и импорта. Всего представители республик подписали восемь документов на сумму более 62 миллионов долларов США.

По теме

На казахско-узбекском форуме подписали контрактов на 62 миллиона долларов
Теги:
грант, Высшее образование, Казахстан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Сотрудники правоохранительных органов в Ереване
    Всем прощаем!

    Полиция Армении простит гражданам штрафы за мелкие нарушения правил дорожного движения на сумму 28,5 миллиона долларов.

  • Александр Куркин и Андрей Попко выпущены из следственного изолятора
    Свободны!

    Рижский суд оправдал россиян, которые в 2015 году проникли на латвийскую базу НАТО и вывесили флаг цветов георгиевской ленты.

  • Мины минувшей войны
    На пороховой бочке

    В Литве полиция нашла у фермера несколько мин и авиабомбу советских времен - на мужчину пожаловались его соседи, которые боялись жить рядом с ним.

  • Мужчины ловят рыбу в реке
    Клева не будет

    Молдавские пограничники провели рейды по борьбе с незаконной рыбалкой в водоемах, расположенных в непосредственной близости от линии госграницы.

  • Флаг России на здании посольства в Таллинне
    Не договоримся

    Пока Таллинн проводит русофобскую политику, ратифицировать договор о границе между Эстонией и Россией не удастся, заявили в российском посольстве.

  • Башня в селе Корнис Знаурского района
    К истокам

    О целесообразности перехода к исконному звучанию осетинских фамилий и о законе "Об осетинских фамильных именах" в Южной Осетии, читайте в репортаже Sputnik.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Машрук Ахмед, Бангладеш. Снимок В убежище любой ценой. Категория Главные новости, серии.
Мир сквозь фотокамеру лауреатов конкурса Андрея Стенина
Футбольные прически для альпака
К Чемпионату готовы: альпакам сделали футбольные прически
Грязный воздух - невидимый убийца
Невидимый убийца больших городов

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054