Казахстан выделил 10 тысяч грантов для узбекистанских абитуриентов

Акцию проводят в рамках объявленного в республике Года Узбекистана, соответствующее решение принял президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Республика Казахстан выделила Узбекистану 10 тысяч грантов для поступления в вузы, сообщает портал "Народное слово".

О соответствующем решении президента Нурсултана Назарбаева сообщили на Днях образования Казахстана, которые прошли в мае в Самарканде.

Выпускники смогут на льготных условиях получить высшее образование в экономической, технической, медицинской и гуманитарной сферах в любом из 30 университетов, институтов и академий Казахстана.

Кроме того, ведется работа по признанию дипломов о высшем образовании обоих государств.

В 2018 году в Казахстане проходит Год Узбекистана.

Узбекистан в последние годы активно развивает с Казахстаном партнерство в разных сферах. В конце мая прошел казахско-узбекский бизнес-форум в городе Шымкенте, в ходе которого стороны обсудили вопросы экспорта и импорта. Всего представители республик подписали восемь документов на сумму более 62 миллионов долларов США.