Шадманов представил в Женеве результаты реформы здравоохранения Узбекистана

Министр подчеркнул в своем докладе, что в Узбекистане за последний год число частных клиник увеличилось с 3040 до 4073.

ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Делегация Узбекистана во главе с министром здравоохранения Алишером Шадмановым принимает участие во Всемирной ассамблее здравоохранения, которая с 21 по 26 мая проходит в Женеве.

Пресс-служба Министерства Здравоохранения Узбекистана Минздрав увеличил обязательный набор скорой помощи

"За последние два года в Узбекистане одним из главных направлений государственной политики стала реформа здравоохранения. С этой целью принято более 100 нормативно-правовых документов, предусматривающих системные меры по комплексному развитию всех направлений данной сферы", — заявил Шадманов в своем докладе.

По его словам, республика закупила 1283 машины скорой помощи, в результате время прибытия врачей сократилось с 20-30 минут до 10-15 минут, радиус обслуживания сократился до 5-12 км.

Как отметил министр, в 2017 году в Узбекистан приглашено 311 зарубежных специалистов. В сотрудничестве с ними проведено более 800 сложных хирургических операций. Более 290 отечественных специалистов повысили квалификацию в ведущих клиниках мира.

Также Шадманов в своем докладе представил Концепцию развития системы здравоохранения Республики Узбекистан на 2019-2029 годы и определенные в ней задачи.