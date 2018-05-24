16:54 24 Мая 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 27°C
Прямой эфир
Поиск
Мечеть Кул-Шариф – главная соборная мечеть Татарстана

Российская Nordwind Airlines с июня начнет летать в Узбекистан

Sputnik / Александр Вильф
Общество
Получить короткую ссылку
134 0 0

Авиакомпания запускает полетную программу "Казань-Ташкент", рейсы будут выполнять по пятницам и субботам.

ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Авиаперевозчик из России Nordwind Airlines с 1 июня запускает новые маршруты Казань-Ташкент, сообщает пресс-служба компании.

Рейсы будут выполняться по пятницам – в 18:05 самолет вылетит из Казани и прилетит в Ташкент в 21:35, а обратный вылет стартует в 01:40 с посадкой в Казани в 03:05.

Билеты поступили в продажу и стоят от 10,6 тысячи рублей в одну сторону. В пересчете на сумы эта сумма составит 1,3 миллиона.

Ранее Национальная авиакомпания Узбекистана "Узбекистон хаво йуллари" закупила у крупнейшей американской корпорации Boeing восемь лайнеров Dreamliner Boeing-787. Соответствующее соглашение в ходе официального визита в США заключил президент республики Шавкат Мирзиёев.

Nordwind  Airlines ("Северный ветер") – российская авиакомпания, основанная в 2008 году. Это одна из дочерних компаний туристического оператора "Пегас-Туристик".

По теме

Самолеты до Термеза будут летать чаще
Теги:
авиаперелет, авиакомпания, Казань



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Лаборатория иммуноферментных исследований, где проходит исследование крови на инфекции, архивное фото
    Багровые реки

    Руководитель департамента охраны общественного здоровья Алматы прокомментировала результаты исследования воды в покрасневшей реке.

  • Мигранты в автобусе. Архивное фото
    В погоне за рублем

    Кыргызстан лидирует среди стран ЕАЭС по числу граждан, уехавших на заработки в Россию - с 2012 года поток мигрантов вырос в пять раз.

  • Самолет МЧС России «Ил-76»
    Техника спасения

    Таджикистанские спасатели получили от России новое оборудование и тяжелую технику на сумму более 1,6 миллиона долларов.

  • Мероприятие в Госкомитете по работе с религиозными организациями
    Скоро открытие

    В Азербайджане появятся собственные дипломированные богословы – выпускники нового Института теологии будут работать в мечетях страны.

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко на Минском диалоге
    Сами по себе

    Беларусь не сотрудничает с Россией против Европы, как и не сотрудничает с Европой против России, заявил Александр Лукашенко.

  • Черепаха
    День черепахи

    О разнообразии видов пресмыкающихся в Абхазии и о том, кто угрожает животным, пережившим динозавров, читайте в материале Sputnik.

  • Дети за компьютером, фото из архива
    Безопасность в сети

    Как правительство Молдовы оградит несовершеннолетних интернет-пользователей от случайного просмотра порно, рискованных знакомств и нежелательных покупок в сети?

  • Президент Эстонии Керсти Кальюлайд на встрече с главой Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артемом Сытником
    Мы вас научим!

    Президент Эстонии Керсти Кальюлайд, находясь с официальным визитом в Киеве, рассказала украинцам, как надо правильно бороться с коррупцией.

  • Италия, Градара
    Итальянский вояж

    Министр иностранных дел Южной Осетии и мэр Цхинвала прибыли в Италию с дружеским визитом по приглашению мэра города Градары.

  • Лаборатория иммуноферментных исследований, где проходит исследование крови на инфекции, архивное фото
    Багровые реки

    Руководитель департамента охраны общественного здоровья Алматы прокомментировала результаты исследования воды в покрасневшей реке.

  • Мигранты в автобусе. Архивное фото
    В погоне за рублем

    Кыргызстан лидирует среди стран ЕАЭС по числу граждан, уехавших на заработки в Россию - с 2012 года поток мигрантов вырос в пять раз.

  • Самолет МЧС России «Ил-76»
    Техника спасения

    Таджикистанские спасатели получили от России новое оборудование и тяжелую технику на сумму более 1,6 миллиона долларов.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Фигура официального талисмана чемпионата мира по футболу 2018 волка Забиваки, установленная к чемпионату мира по футболу 2018, на Манежной площади в Москве
Москва в цветах Чемпионата мира: как украсили столицу
Экзоскелет весом в 3,5 тонны показали в США
В США презентовали прототип экзоскелета
Сабир Рахимов: жизнь и подвиги железного генерала
Сабир Рахимов: жизнь и подвиги "железного генерала"

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054