Российская Nordwind Airlines с июня начнет летать в Узбекистан

Авиакомпания запускает полетную программу "Казань-Ташкент", рейсы будут выполнять по пятницам и субботам.

ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Авиаперевозчик из России Nordwind Airlines с 1 июня запускает новые маршруты Казань-Ташкент, сообщает пресс-служба компании.

Рейсы будут выполняться по пятницам – в 18:05 самолет вылетит из Казани и прилетит в Ташкент в 21:35, а обратный вылет стартует в 01:40 с посадкой в Казани в 03:05.

Билеты поступили в продажу и стоят от 10,6 тысячи рублей в одну сторону. В пересчете на сумы эта сумма составит 1,3 миллиона.

Ранее Национальная авиакомпания Узбекистана "Узбекистон хаво йуллари" закупила у крупнейшей американской корпорации Boeing восемь лайнеров Dreamliner Boeing-787. Соответствующее соглашение в ходе официального визита в США заключил президент республики Шавкат Мирзиёев.

Nordwind Airlines ("Северный ветер") – российская авиакомпания, основанная в 2008 году. Это одна из дочерних компаний туристического оператора "Пегас-Туристик".