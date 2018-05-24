"Мы вместе": Минюст запустил проект для людей с инвалидностью

В рамках проекта в торговых комплексах Korzinka.Uz и Ecobozor организуют специальные прилавки с товарами, изготовленными женщинами-инвалидами.

ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. В священный месяц Рамадан Министерство юстиции Узбекистана запустило социальный проект "Мы вместе", он направлен на поддержку лиц с инвалидностью, сообщает портал "Народное слово".

В крупных торговых комплексах установили специальные прилавки, там торгуют изделиями, изготовленными женщинами с инвалидностью.

© sputnik Стас Этвеш Зачем нужен Рамадан и в чем его ценность для мусульман

На первом этапе проекта трудоустроят 50 женщин с ограниченными физическими возможностями.

"Мы вместе" реализуют во всех регионах Узбекистана. Для женщин, проживающих в отдаленных населенных пунктах, прилавки организуют в крупных торговых центрах.

Месяц Рамадан в этом году длится в Узбекистане с 17 мая по 15 июня. В этот период верующие мусульмане отказываются от приема пищи и питья, курения и интимной близости до захода солнца.

Рамадан имеет особое духовное значение для каждого приверженца ислама. Это время духовного очищения, доброты, искренности в общении с ближними, помощи окружающим.

Во время Рамадана мусульмане выплачивают милостыню в пользу бедных или неимущих – фитр. Вечер и ночь они проводят в молитвах или за чтением и изучением Корана.