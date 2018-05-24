19:34 24 Мая 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 28°C
Прямой эфир
Поиск
Парковочное место для инвалидов

"Мы вместе": Минюст запустил проект для людей с инвалидностью

AFP / Jacques Demarthon
Общество
Получить короткую ссылку
41 0 0

В рамках проекта в торговых комплексах Korzinka.Uz и Ecobozor организуют специальные прилавки с товарами, изготовленными женщинами-инвалидами.

ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. В священный месяц Рамадан Министерство юстиции Узбекистана запустило социальный проект "Мы вместе", он направлен на поддержку лиц с инвалидностью, сообщает портал "Народное слово".

В крупных торговых комплексах установили специальные прилавки, там торгуют изделиями, изготовленными женщинами с инвалидностью.

Полумесяц, архивное фото
© sputnik Стас Этвеш
Зачем нужен Рамадан и в чем его ценность для мусульман

На первом этапе проекта трудоустроят 50 женщин с ограниченными физическими возможностями.

"Мы вместе" реализуют во всех регионах Узбекистана. Для женщин, проживающих в отдаленных населенных пунктах, прилавки организуют в крупных торговых центрах.

Месяц Рамадан в этом году длится в Узбекистане с 17 мая по 15 июня. В этот период верующие мусульмане отказываются от приема пищи и питья, курения и интимной близости до захода солнца.

Рамадан имеет особое духовное значение для каждого приверженца ислама. Это время духовного очищения, доброты, искренности в общении с ближними, помощи окружающим.

Во время Рамадана мусульмане выплачивают милостыню в пользу бедных или неимущих – фитр. Вечер и ночь они проводят в молитвах или за чтением и изучением Корана.

По теме

В Москве вновь откроется "Шатер Рамадана"
Теги:
помощь, инвалиды, Рамадан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Лаборатория иммуноферментных исследований, где проходит исследование крови на инфекции, архивное фото
    Багровые реки

    Руководитель департамента охраны общественного здоровья Алматы прокомментировала результаты исследования воды в покрасневшей реке.

  • Мигранты в автобусе. Архивное фото
    В погоне за рублем

    Кыргызстан лидирует среди стран ЕАЭС по числу граждан, уехавших на заработки в Россию - с 2012 года поток мигрантов вырос в пять раз.

  • Самолет МЧС России «Ил-76»
    Техника спасения

    Таджикистанские спасатели получили от России новое оборудование и тяжелую технику на сумму более 1,6 миллиона долларов.

  • Мечеть Тезепир
    Скоро открытие

    В Азербайджане появятся собственные дипломированные богословы – выпускники нового Института теологии будут работать в мечетях страны.

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко на Минском диалоге
    Сами по себе

    Беларусь не сотрудничает с Россией против Европы, как и не сотрудничает с Европой против России, заявил Александр Лукашенко.

  • Черепаха
    День черепахи

    О разнообразии видов пресмыкающихся в Абхазии и о том, кто угрожает животным, пережившим динозавров, читайте в материале Sputnik.

  • Дети за компьютером, фото из архива
    Безопасность в сети

    Как правительство Молдовы оградит несовершеннолетних интернет-пользователей от случайного просмотра порно, рискованных знакомств и нежелательных покупок в сети?

  • Президент Эстонии Керсти Кальюлайд на встрече с главой Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артемом Сытником
    Мы вас научим!

    Президент Эстонии Керсти Кальюлайд, находясь с официальным визитом в Киеве, рассказала украинцам, как надо правильно бороться с коррупцией.

  • Италия, Градара
    Итальянский вояж

    Министр иностранных дел Южной Осетии и мэр Цхинвала прибыли в Италию с дружеским визитом по приглашению мэра города Градары.

  • Лаборатория иммуноферментных исследований, где проходит исследование крови на инфекции, архивное фото
    Багровые реки

    Руководитель департамента охраны общественного здоровья Алматы прокомментировала результаты исследования воды в покрасневшей реке.

  • Мигранты в автобусе. Архивное фото
    В погоне за рублем

    Кыргызстан лидирует среди стран ЕАЭС по числу граждан, уехавших на заработки в Россию - с 2012 года поток мигрантов вырос в пять раз.

  • Самолет МЧС России «Ил-76»
    Техника спасения

    Таджикистанские спасатели получили от России новое оборудование и тяжелую технику на сумму более 1,6 миллиона долларов.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Фигура официального талисмана чемпионата мира по футболу 2018 волка Забиваки, установленная к чемпионату мира по футболу 2018, на Манежной площади в Москве
Москва в цветах Чемпионата мира: как украсили столицу
Экзоскелет весом в 3,5 тонны показали в США
В США презентовали прототип экзоскелета
Сабир Рахимов: жизнь и подвиги железного генерала
Сабир Рахимов: жизнь и подвиги "железного генерала"

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054