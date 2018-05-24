В Самаркандской области уволен директор, отправивший учителей на уборку

Ранее его сняли с должности главы Управления народного образования после гибели Дианы Еникеевой.

ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. В Самаркандской области уволили директора специализированной школы-интерната №62 для детей с задержкой психического развития Азамата Умарова, сообщает портал "Новости Узбекистана".

Причиной стала незапланированная уборка территории, на которую, по данным следствия, Умаров принудительно отправлял учителей школы.

Ранее Азамата Умарова перевели с должности главы Управления народного образования региона. Ситуация связана с гибелью учительницы Дианы Еникеевой в Каттакурганском районе, которую сбил КамАЗ в марте во время работы на магистральной дороге.

Напомним, что в Узбекистане в мае вышло постановление "О дополнительных мерах по искоренению принудительного труда в Республике Узбекистан".

Руководителей, привлекающих работников к принудительному физическому труду, будут судить, сумма штрафа может составить от 1 до 3 минимальных заработных плат.

В марте 23-летнюю Диану Еникееву сбил грузовик КамАЗ на 66 километре дороги М-37, там она занималась уборкой дороги перед визитом в Самаркандскую область главы государства Шавката Мирзиёева.

Виновного в смерти учительницы Акрамf Эльмурадова приговорили к шести годам лишения свободы.