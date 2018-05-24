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Автомобиль Дэу Нексия

Узбекские авто оснастят системами контроля превышения скорости

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Общество
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Аналогичная сигнализация используется в России ("ЭРА-Глонасс"), в случае аварии координаты автомобиля передаются медикам и спасателям.

ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Правительство Узбекистана рассматривает возможность оснащения узбекских автомобилей специальной сигнальной системой, включающейся при превышении водителем разрешенной скорости, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Среди других планируемых нововведений — продажа в автомобильных салонах необходимого оборудования и оснастки, предусмотренных в Правилах дорожного движения. Под этим подразумевается огнетушитель, медицинская аптечка, знак
аварийной остановки и светоотражающий жилет.

Кроме того, узбекские авто планируется оснащать системами SOS, автоматически предупреждающими ответственные структуры о чрезвычайных и аварийных ситуациях.

Подобный опыт уже активно используется в России. С 1 января 2017 года все новые автомобили, продаваемые в РФ, должны быть оснащены системой автоматического вызова экстренных служб "ЭРА-Глонасс". В случае аварии она сама передаст координаты спасателям и медикам.

Правительство также намерено изучить вопрос по поэтапному техническому оснащению впервые сертифицируемых автотранспортных средств категории M1 (легковые автомобили) антиблокировочной системой торможения (ABS), электронной системой контроля устойчивости (ESC), системой помощи водителю при экстренном торможении (BAS) и системой контроля давления в шинах (TPMS).

Все эти предложения должны быть конкретизированы и включены в проект постановления правительства, которое планируется подготовить до декабря 2019 года.




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