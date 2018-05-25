Также раз в неделю в республике будут проводить "День безопасности дорожного движения", указано в постановлении Кабинета министров.
Они расположены в Республике Каракалпакстан, Андижанской, Джизакской и Бухарской областях, под Ташкентом и Самаркандом.
При соответствии технологии дистанционного обучения и правильной педагогической методологии эффективность данного метода не вызывает сомнений, рассказал Sputnik Узбекистан генеральный директор компании ICLab Ярослав Павлов.
Документ упрощает процедуру транспортировки грузов и пассажироперевозки.
Посетителям предложат иконы ручной работы и узбекские национальные глиняные сувениры.
Дополнительные рейсы будут выполняться на современных комфортабельных лайнерах Airbus A320.
После реконструкции стоимостью более 2 миллионов долларов появились отдельный навес для мобильного инспекционно-досмотрового комплекса, а также дополнительные ворота для въезда на пост и выезда с него.
Учреждение займется борьбой с налоговыми и валютными преступлениями, а также с легализацией преступных доходов.
Руководителем Национальной почтовой службы назначили кандидата экономических наук Евгения Биргера.
При назначении наказания будет применяться дифференциальный подход, то есть штрафные баллы установят с учетом тяжести нарушения правил дорожного движения.
Согласно распоряжению, помилование применено в отношении более чем 600 человек.
Однако пока нововведение не слишком сильно изменило ситуацию: пассажиры переходят шестиполосную дорогу в неположенном месте.
Новый вуз займется подготовкой квалифицированных кадров и развитием партнерских связей с отечественными и зарубежными вузами.
Губернатор отметил, что регион поставляет в республику продукцию машиностроения, крановое оборудование, так как в Узбекистане начинается активное строительство.
Законодатели намерены усилить административную ответственность за управление транспортным средством в пьяном виде, в том числе предусмотрев наказание в виде административного ареста за данное правонарушение.