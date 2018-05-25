В Узбекистане увеличат штрафы для водителей

Законодатели намерены усилить административную ответственность за управление транспортным средством в пьяном виде, в том числе предусмотрев наказание в виде административного ареста за данное правонарушение.

ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. В Узбекистане до конца этого года планируется подготовить законопроект, который увеличит действующие и введет новые штрафы для водителей, нарушающих ПДД, сообщает корреспондент Sputnik.

Документ введет административную ответственность за так называемой "дорожное хулиганство" — совершение заведомо умышленных действий, выражающихся в постоянном несоблюдении культуры управления транспортным средством, а также в других проявлениях неадекватного поведения на дороге.

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Сюда также попадут агрессивная манера вождения с резким изменением занимаемой полосы движения без предупреждения об этом сигналом поворота, неоправданное использование громкого звукового сигнала при отсутствии реальной необходимости в этом.

Законодатели также намерены усилить административную ответственность за управление транспортным средством в пьяном виде, в том числе предусмотрев наказание в виде административного ареста за данное правонарушение.

Кроме того, планируется увеличить штрафы за невыполнение законных требований сотрудников ГСБДД по остановке транспортного средства и оставление места дорожно-транспортного происшествия.

Получат свое и пешеходы, нарушающие правила дорожного движения. Уже в августе этого года будет подготовлено специальное положение, четко прописывающее порядок установления личности пешеходов-нарушителей с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также оформление электронных протоколов по совершенным ими правонарушениям.