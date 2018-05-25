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Губернатор Челябинской области Борис Дубровский на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме

Губернатор Челябинской области назвал эффективным визит в Узбекистан

© Sputnik / Евгений Биятов
Общество
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Губернатор отметил, что регион поставляет в республику продукцию машиностроения, крановое оборудование, так как в Узбекистане начинается активное строительство.

ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Поездка в мае делегации Челябинской области в Узбекистан была очень эффективной, бизнес-сообщество республики проявляет серьезный интерес к взаимодействию, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Челябинской области Борис Дубровский на ПМЭФ.

Делегация во главе с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским работала в Узбекистане, где с 15 по 19 мая проходили Дни Челябинской области. Было проведено свыше 25 мероприятий. В состав делегации вошли представители органов власти и более 35 предприятий региона.

"Эффективная была поездка, большая делегация ездила от нас — 121 человек, и более половины — это представители бизнеса Челябинской области. Мы увидели, что есть серьезный интерес к взаимодействию с нашим бизнес-сообществом, с поставками металла, строительных материалов. От них — овощи, фрукты, трикотаж", — сказал он.

Губернатор отметил, что регион поставляет в республику продукцию машиностроения, крановое оборудование, так как в Узбекистане начинается активное строительство. Кроме того, он добавил, что товарооборот между регионом и республикой в 2018 году вырос по сравнению с 2016 годом на 76%. "Рынок очень интересный", — подчеркнул он, добавив, что работа в этом направлении продолжится.

Теги:
Узбекистан, Челябинск



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