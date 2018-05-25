В Узбекистане открыли Университет журналистики

Новый вуз займется подготовкой квалифицированных кадров и развитием партнерских связей с отечественными и зарубежными вузами.

ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 24 мая подписал постановление об образовании Университета журналистики и массовых коммуникаций, сообщает Национальное информационное агентство.

Преподаватели нового вуза займутся подготовкой квалифицированных журналистских кадров, привлечением студентов в научную деятельность в области развития журналистского образования, внедрением в учебный процесс современных информационных технологий и методик дистанционного обучения, а также развитием партнерских связей с отечественными и зарубежными вузами.

На сегодня в стране работают более 1500 тысяч средств массовой информации, но до сих пор не существовало базового образовательного учреждения.

В новый вуз абитуриентов примут на основе тестовых испытаний и творческого экзамена-собеседования.

Кроме того, с нового учебного года прекращается прием студентов на факультет журналистики Национального университета Узбекистана и факультет международной журналистики УзГУМЯ.

В конце мая вузы Узбекистана впервые ввели официальное дистанционное онлайн-обучение. Пока этот вид обучения доступен для специальных заочных отделений, организованных в 15 высших образовательных учреждениях.