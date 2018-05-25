Возле столичного хокимията появился долгожданный пешеходный переход

Однако пока нововведение не слишком сильно изменило ситуацию, пассажиры переходят шестиполосную дорогу в неположенном месте.

ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Возле здания столичного хокимията наконец-то появился долгожданный пешеходный переход через проспект Амира Темура, сообщает корреспондент Sputnik.

Новая пешеходная дорожка сделана для того, чтобы предотвратить постоянно возникающие здесь аварийные ситуации. Пассажиры общественного транспорта, приезжающие на расположенную рядом остановку, переходят шестиполосную трассу в неположенном месте.

Тем не менее пока новый переход не сильно изменила ситуацию. И связано это, прежде всего, с тем, что большая часть столичных жителей пока не готова сделать даже несколько шагов в сторону и перейти дорогу в положенном месте. Корреспонденты Sputnik, побывавшие на месте, убедились, как десятки пешеходов, даже несмотря на расположенный в метрах 10 от остановки переход, лезут прямо под колеса.

Ответ при этом у всех был один: "Водители все равно нас не пропускают". И в этом есть своя правда.

Мы сами попробовали несколько раз пересечь улицу по пешеходке — получилось примерно как в том видео, где 15 водителей не пропускают пожилого мужчину. Авто проезжали перед нами, объезжали нас, сигналили, а бедняга, остановившийся пропустить пешеходов, также услышал немало "хорошего" от стоящих за ним водителей.

В общем, ситуация патовая. Водителям не нравится, когда пешеходы пересекают дорогу в неположенном месте, а сами они не пропускают людей на переходах. Выход один — жестко штрафовать и тех, и других.

Напомним, что Управление безопасности дорожного движения обратилось в столичный хокимият с предложением об увеличении количества пешеходных переходов на 120 единиц и обновлении 198 действующих, прежде всего у таких объектов, как детские дошкольные учреждения и школы, рынки, супермаркеты, налоговые инспекции, паспортные столы и иные объекты, наиболее посещаемые людьми.