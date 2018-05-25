Президент Азербайджана помиловал осужденного узбекистанца

Согласно распоряжению, помилование применено в отношении более чем 600 человек.

ТАШКЕНТ, 25 мая – Sputnik. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о помиловании в связи со 100-летием республики. Об этом сообщает Sputnik Азербайджан.

Как уточняется в документе, глава Азербайджана помиловал Тахира Алиева, 1991 года рождения, гражданина Республики Узбекистан, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 18 ноября 2015 года.

Согласно распоряжению, помилование применено в отношении более чем 600 человек. Большая часть из них была освобождена от отбывания оставшейся части срока тюремного заключения, остальные освобождены от условного срока наказания.