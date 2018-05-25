Балльную систему штрафов водителей внедрят в Узбекистане в будущем году

При назначении наказания будет применяться дифференциальный подход, то есть штрафные баллы установят с учетом тяжести нарушения правил дорожного движения.

ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. В Узбекистане до конца февраля будущего года будет подготовлен проект нормативно-правового акта, предусматривающий внедрение новой системы штрафов водителей, нарушающих ПДД, сообщает корреспондент Sputnik.

В ее основу ляжет накопительная балльная система. Ежегодно водителю будет начисляться 12 баллов, которые затем будут сокращаться в соответствии с видом полученного нарушения. Если водитель совершит нарушения на 12 баллов, то его лишат прав.

При назначении наказания будет применяться дифференциальный подход, то есть штрафные баллы установят с учетом тяжести нарушения правил дорожного движения. Помимо прочего, разработчики намерены внедрить и механизмы поощрения водителей, не совершивших нарушения в течение определенного времени.

Напомним, что в советское время уже существовала подобная система штрафов на дорогах. За каждое правонарушение баллы копились, и в итоге, достигая определенного уровня, становились причиной для лишения водительских прав. Сегодня она успешно работает в Великобритании, Германии и Франции.

В Грузии, например, подошли к внедрению данной системы просто — каждому водителю ежегодно начиная с 2017 года начисляется по 100 баллов. За каждое совершенное нарушение от этой суммы отнимается определенное количество баллов.

Так, например, вождение в состоянии алкогольного опьянения оценивается в 30 баллов, разговоры по мобильному телефону во время вождения — 15 баллов, выезд за сплошную разделительную линию — 10 баллов. Если водитель по итогам года совершит нарушения на 100 баллов, его лишат прав.

В Латвии одна из самых строгих систем штрафных пунктов, и действует она с 2003 года. При наборе 16 штрафных баллов ваши права "сгорают". Если в течение 10 лет водитель дважды зарабатывал 16 баллов, то лишится права управления на 5 лет, и для возврата водительского удостоверения ему придется заново пройти обучение, получить медицинскую справку и сдать экзамен.