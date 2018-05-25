Кто возглавил "Узбекистон почтаси"

ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Генеральным директором национального почтового оператора "Узбекистон почтаси" ("Почта Узбекистана") в мае назначили Евгения Биргера, сообщается на сайте компании в разделе "Исполнительные органы"

Ранее новый глава компании, выступая на конференции, заявил, что "Почта Узбекистана" на данный момент не справляется с действующими нормативами и нуждается в коренных изменениях. Он предложил внедрить проект "Почта 2.0", предусматривающий глубокую интеграцию почти в деятельность организаций и жизнь граждан.

Евгений Биргер родился в 1960 году, окончил Московский электротехнический институт связи, получил степень кандидата экономических наук.

В середине мая экс-руководителя "Узбекистон почтаси" Шухрата Атамухамедова назначили хокимом Учтепинского района. Он также работал в Информационно-аналитическом департаменте по вопросам информационных систем и телекоммуникаций кабинета министров.