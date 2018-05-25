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Здание Генеральной прокуратуры Узбекистана

Делами о коррупции займется специальный департамент при Генпрокуратуре

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Учреждение займется борьбой с налоговыми и валютными преступлениями, а также с легализацией преступных доходов.

ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. При Генеральной прокуратуре Узбекистана появился новый Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями, а также легализацией преступных доходов, сообщает портал "Новости Узбекистана".

Соответствующий указ подписал президент страны Шавкат Мирзиёев.

Это самостоятельный специализированный правоохранительный орган при Генпрокуратуре, он займется проверкой и дознанием по экономическим и коррупционным преступлениям, ситуациями с легализацией преступных доходов, противодействием терроризму и финансированию распространения оружия массового поражения.

Сотрудники прокуратуры Узбекистана
© prokuratura.uz
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Кроме того, в структуре Департамента появились Управление по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией и Отдел по борьбе с валютными правонарушениями.

В последнее время в Генеральной прокуратуре Узбекистана произошли коренные изменения. Реформы президента в 2018 году коснулись всех сфер жизни страны, в том числе силового блока. Прокуратура за последние два года стала одним из самых влиятельных силовых ведомств страны.

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Теги:
Экономика (наука), орган, Генпрокуратура Узбекистана



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