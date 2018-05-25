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Новый автомобильный мост через Амударью

КПП на границе с Туркменистаном заработал в полтора раза эффективнее

© Государственное ИА Туркменистана
Общество
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После реконструкции стоимостью более 2 миллионов долларов появился отдельный навес для мобильного инспекционно-досмотрового комплекса, а также дополнительные ворота для въезда и выезда с поста.

ТАШКЕНТ, 25 мая – Sputnik. Пропускная способность контрольно-пропускного пункта "Алат-Фараб" на границе с Туркмениcтаном в Бухарской области после реконструкции увеличилась более чем в полтора раза, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета (ГТК) Узбекистана.

"Приграничный таможенный пост "Алат" (входит в структуру КПП – ред.) Бухарской области сдан в эксплуатацию после капитальной реконструкции. Его пропускная способность увеличилась с 250 до 400 автомобилей в сутки", — говорится в сообщении.

После реконструкции стоимостью более 2 миллионов долларов появился отдельный навес для мобильного инспекционно-досмотрового комплекса, а также дополнительные ворота для въезда и выезда с поста.

Модернизацию провели а в рамках распоряжения президента Узбекистана Шавката Мирзиеева об увеличении пропускного потенциала и развития инфраструктуры КПП "Алат-Фараб" на узбекско-туркменской границе, добавили в ГТК. Данный КПП является основным пунктом пропуска между двумя странами.

Теги:
Бухарская область, Туркменистан, Международная политика



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